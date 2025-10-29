Brutalna bójka w centrum Warszawy. "Trzech muszkieterów" szuka policja

W Warszawie doszło do brutalnej bójki, po której policja poszukuje trzech sprawców.

Zdarzenie miało miejsce na ulicy Marszałkowskiej i skutkowało poważnymi obrażeniami.

Funkcjonariusze opublikowali wizerunki podejrzanych. Czy rozpoznajesz któregoś z nich?

Marszałkowska. Policja szuka sprawców brutalnej bójki

Do zdarzenia doszło na ruchliwej ulicy Marszałkowskiej. Nie zważając na obecność ludzi, młodzi mężczyźni wzięli udział w bójce, która zakończyła się poważnym uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego. Policjanci natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia podjęli szereg działań mających na celu zabezpieczenie śladów i ustalenie tożsamości sprawców.

„Policjanci ze Śródmieścia natychmiast podjęli stosowne działania. Zabezpieczyli materiał dowodowy oraz wykonali szereg czynności operacyjnych” – informuje mł. asp. Jakub Pacyniak.

Jak możesz pomóc?

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat widocznych na zdjęciach mężczyzn, proszone są o kontakt z policjantami pod numerami telefonów 47 723 91 30, 47 723 91 28 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PZ-2891/25.

Alternatywnie, informacje można przekazywać drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]. Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim informatorom.

