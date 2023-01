ŚMIERTELNY ROZBÓJ

Brutalne morderstwo znanego biznesmena w Wawrze. Prokuratura zdradza najnowsze fakty

Mija rok od tragicznego morderstwa, do którego doszło na warszawskim Wawrze. Nocą z 12 na 13 stycznia 2022 roku Tadeusz K. (†79 l.) zginął w makabrycznych okolicznościach we własnym domu. Pięcioro młodych ludzi włamało się do jego posiadłości, okradło i zabiło. Prokuratura nadal oczekuje z aktem oskarżenia na opinię biegłych. Ta powinna pojawić się na przełomie stycznia i lutego.