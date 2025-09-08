Brutalny atak na ochroniarza. Sprawca-fajtłapa pokonany przez ruchome schody. Zwiewał pod prąd!

Szokujące sceny rozegrały się w jednej z warszawskich galerii handlowych na Bielanach. Agresywny mężczyzna wbiegł pod prąd na schody ruchome zjeżdżające w dół, jednak przecenił swoją kondycję. Nie mogąc wbiec na górę, rozbił głowę goniącemu go ochroniarzowi. Teraz odpowie za chuligański wybryk oraz uszkodzenie ciała pracownika centrum handlowego.

Warszawa. Zamieszanie w galerii handlowej

Do zdarzenia doszło w galerii handlowej przy ulicy Zgrupowania AK Kampinos. W godzinach wieczornych na interwencję wezwano policję. Powodem był agresywny mężczyzna.

  • Klient galerii zgłosił ochroniarzowi, że inny mężczyzna zachowuje się wobec niego agresywnie.
  • Ochroniarz podjął próbę zatrzymania wskazanego agresora.
  • Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu.

Nieudana ucieczka pod prąd i atak na ochroniarza

Mężczyzna wpadł w panikę. Jego desperacka próba ucieczki zakończyła się sromotną porażką. Wbiegł na ruchome schody, które zjeżdżały w dół. Nie mogąc wbiec na górę i kontynuować ucieczki, w akcie desperacji dopuścił się brutalnego ataku na ochroniarza. W jego wyniku pracownik galerii upadł i doznał urazu głowy.

Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, pokrzywdzonemu udzielono natychmiastowej pomocy. "Ochroniarz wspólnie z jednym z klientów galerii zdołał ująć i obezwładnić napastnika" - przekazali bielańscy funkcjonariusze. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz patrol policji.

3 lata więzienia za chuligański wybryk

Funkcjonariusze zatrzymali 45-latka. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu, bielańscy dochodzeniowcy przedstawili mu zarzut naruszenia czynności narządu ciała poniżej 7 dni, działając w sposób publiczny i bez uzasadnionej przyczyny. - Prokurator z żoliborskiej prokuratury zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór - informuje podkom. Elwira Kozłowska. Za taki czyn o charakterze chuligańskim grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

