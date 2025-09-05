Brutalny atak pod Nadarzynem. 34-latek dźgnął nożem znajomego i uciekł!

Na jednej z posesji w Kajetanach pod Nadarzynem doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy udzielili pomocy poszkodowanemu. 36-latek został zabrany do szpitala, a świadkowie zdarzenia relacjonowali, że sprawca uciekł samochodem.

Udało się ustalić pojazd, którym uciekł sprawca oraz jego tożsamość. Mężczyzna został zatrzymany kilka godzin po popełnieniu przestępstwa, podczas kierowania samochodem. Badanie alkomatem wykazało, że był pijany.

Po wytrzeźwieniu, zatrzymany usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pruszkowie, sąd zastosował wobec 34-latka tymczasowy areszt. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

