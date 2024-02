PORWAŁA WIDOWNIĘ

Brytyjska gwiazda muzyki pop rozgrzała serca fanów. Jej piosenki znają miliardy osób!

plis 11:36

Tej piosenkarki nie trzeba nikomu przedstawiać. Bonnie Tyler już wiele lat temu podbiła miliony serc swoich fanów z całego świata. 72-letnia gwiazda muzyki pop tym razem zaskoczyła swoim występem w Radomiu. Wszyscy świetnie się bawili w rytmie jej największych hitów. Nie zabrakło oczywiście „Total Eclipse od the Heart” czy „Holding out for a hero”.