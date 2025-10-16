Na warszawskich Włochach powstaje nowy komisariat policji. To inwestycja warta 25,5 miliona złotych.

Prace budowlane przy ul. Komitetu Obrony Robotników idą pełną parą. Ich zakończenie planowane jest na grudzień 2026 roku.

Chcesz dowiedzieć się, jakie etapy budowy już zrealizowano i co jeszcze przed nami? Sprawdź szczegóły!

Nowy komisariat policji na warszawskich Włochach powstaje w dynamicznym tempie. Inwestycja, która ma poprawić komfort pracy funkcjonariuszy i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, pochłonie blisko 25,5 miliona złotych.

Prace budowlane prowadzone są przy ul. Komitetu Obrony Robotników, a ich zakończenie planowane jest na grudzień 2026 roku. Jak dotąd udało się zrealizować znaczną część projektu, a kolejne etapy wkraczają w decydującą fazę.

Komisariat policji na Włochach nabiera kształtów. Jakie prace już wykonano?

Firma, która wygrała przetarg, rozpoczęła prace od rozbiórki starych budynków i przyłączy mediów. Wycięto również drzewa i krzewy, które kolidowały z nową inwestycją. Następnie wykonano wykopy pod fundamenty wraz z konstrukcją zabezpieczającą ściany wykopów. Powstały konstrukcje żelbetonowe fundamentów, ścian i stropów kondygnacji podziemnej oraz parteru.

Obecnie trwają prace związane z szalowaniem konstrukcji stropu nad parterem, a także wykonywane jest zbrojenie i betonowanie stropu. Dodatkowo, prowadzone jest docieplenie ścian kondygnacji piwnic.

Nowy budynek komisariatu ma być dopasowany do granic działki i zachować charakter istniejącej linii zabudowy od strony ul. Komitetu Obrony Robotników. Projektanci zadbali o staranny dobór materiałów odpornych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, co ma wpłynąć na wizerunek obiektu i świadczyć o wysokim poziomie obsługi.

W kolejnych etapach prac planowana jest przebudowa istniejącego zjazdu z drogi oraz budowa nowego. Powierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego i kołowego zostaną utwardzone. Przed budynkiem powstanie 17 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Kiedy koniec budowy komisariatu na Włochach?

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na grudzień 2026 roku. Do tego czasu mieszkańcy Włoch mogą spodziewać się dalszych utrudnień związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Jednak efekt końcowy ma przynieść znaczną poprawę w zakresie bezpieczeństwa i komfortu pracy lokalnych funkcjonariuszy policji.