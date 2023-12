i Autor: Materiały prasowe

Warszawiacy zmieniają stolicę

Budżet obywatelski na 2024 rok. Ratusz przeznaczył rekordowo wielką kwotę na pomysły mieszkańców

mk 12:19

Znamy już kwotę, jaką warszawski ratusz przeznaczy realizację pomysłów mieszkańców miasta. Na 11. edycję budżetu obywatelskiego Warszawa przeznaczy ponad 105 mln złotych. Teraz rozpoczął się etap składania projektów. Czas na to mieszkańcy mają do 25 stycznia. Do tej pory udało się zrealizować aż 4,5 tys. pomysłów mieszkańców.