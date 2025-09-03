Bulwersujący atak na Bielanach. Opluł kobietę i uderzył ją radiem! Agresor w rękach policji

Jak informuje bielańska policja, do zdarzenia doszło w rejonie jednej ze stacji metra. Tam pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do kłótni. Przechodząca obok kobieta zwróciła im uwagę, chcąc powstrzymać agresora. Wtedy 40-letni mężczyzna wyjął radio z wózka dziecięcego i uderzył nim kobietę w twarz i łamiąc jej nos. Ponadto obrzucił ją obelgami i splunął w jej stronę.

Roztrzęsiona kobieta natychmiast wezwała policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali agresywnego mężczyznę i osadzili go w policyjnej celi. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu 40-latek usłyszał zarzuty naruszenia czynności narządu ciała trwającej powyżej 7 dni, znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej.

„Prokurator z Żoliborza zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 20 metrów” – informuje podinsp. Elwira Kozłowska z bielańskiej policji.

Atakował samochody i policjantów, nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Za popełnione czyny 40-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, a ponieważ działał w warunkach recydywy, sąd może orzec wobec niego surowszą karę. Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.