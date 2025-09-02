Kibolska burda na osiemnastce. W akcji policja, 5 osób zatrzymanych

Do groźnej sytuacji doszło podczas imprezy urodzinowej w jednej z miejscowości powiatu lipskiego. W trakcie spotkania okazało się, że wśród uczestników znajdują się osoby kibicujące dwóm zwaśnionym klubom sportowym. Z relacji świadków wynika, że jeden z mężczyzn był niezadowolony z wypowiedzi na temat jego klubu sportowego. Doszło do wymiany zdań, która przerodziła się w agresję. W pewnym momencie zadzwonił po swoich znajomych – fanatyków klubu sportowego, któremu kibicują. Ci wpadli nagle do w kominiarkach na głowach i pobili czworo uczestników imprezy. – Przedmiotem konfliktu były antagonizmy, jakie panują w środowisku kibiców dwóch przeciwnych klubów sportowych. W tej sprawie lipscy funkcjonariusze zatrzymali pięciu mężczyzn, mieszkańców powiatu lipskiego w wieku od 18 do 20 lat – informuje mł. asp. Karolina Mendyk z lipskiej policji.

W trakcie przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych ujawniono emblematy klubowe oraz ochraniacze na szczękę, co wyraźnie wskazywało, że osoby te wywodzą się ze środowiska pseudokibiców i mogą uczestniczyć w nielegalnych ustawkach kibicowskich. Ponadto u jednego z mężczyzn ujawniono środki odurzające.

Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia, którego następstwem było narażenie pokrzywdzonych na uszczerbek na zdrowiu. Wobec nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi. Dodatkowo jeden z nich usłyszał zarzut posiadania środków odurzających.

Zgodnie z art. 158 § 1 Kodeksu karnego, kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działa wspólnie z innymi osobami i dojdzie do eskalacji przemocy, sąd może orzec surowszą karę.

