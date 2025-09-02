Kradzież toi-toia w Siedlcach. Policja prowadzi śledztwo

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z instytucji przy ul. Cmentarnej w Siedlcach. W okresie od 28 sierpnia (godz. 15:00) do 29 sierpnia (godz. 8:00) nieznany sprawca dokonał kradzieży przenośnej toalety. Jak informuje mł. asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, straty poniesione przez instytucję wynoszą co najmniej 3000 zł.

− Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzą postępowanie w sprawie nietypowej kradzieży, do której doszło na terenie miasta, przy ul. Cmentarnej. W okresie pomiędzy 28 sierpnia ok. godz. 15.00 a 29 sierpnia ok. godz. 8.00 nieznany sprawca dokonał zaboru toalety przenośnej typu TOI TOI. W wyniku kradzieży instytucja, do której należała toaleta, poniosła straty na kwotę nie mniejszą niż 3000 zł − potwierdziła mł. asp. Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach.

Policja zabezpieczyła już materiał dowodowy i apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy. Osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w śledztwie, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach.

− Jednocześnie apelujemy do osób, które mogą być świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu okoliczności kradzieży, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach − dodaje mł. asp. Jastrzębska.

Kradzież toalety w Siedlcach to bez wątpienia nietypowe zdarzenie, jednak w Polsce zdarzają się również inne zaskakujące przypadki. W przeszłości złodzieje kradli m.in. studzienki kanalizacyjne, znaki drogowe, a nawet całe ule z pszczołami. Motywy takich przestępstw bywają różne: od chęci zysku po zwykły wandalizm.

Źródło: ESKA Siedlce

