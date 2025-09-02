Kradzież stulecia w Siedlcach! Ukradli toi-toia za 3000 złotych. Policjanci szukają sprawców

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-02 13:58

Nietypowa kradzież wstrząsnęła mieszkańcami Siedlec. Złodziej, niczym wytrawny magik, zniknął z przenośną toaletą o wartości 3000 zł. Policja prowadzi śledztwo, a mieszkańcy zastanawiają się, kto i dlaczego dopuścił się tego zaskakującego przestępstwa. Sprawdzamy szczegóły tej niecodziennej sprawy!

Tajemnicza śmierć 32-latka. Ciało mężczyzny w toi-toiu w parku!

i

Autor: Pixabay.com Tajemnicza śmierć 32-latka. Ciało mężczyzny w toi-toiu w parku!

Kradzież toi-toia w Siedlcach. Policja prowadzi śledztwo

Do zdarzenia doszło na terenie jednej z instytucji przy ul. Cmentarnej w Siedlcach. W okresie od 28 sierpnia (godz. 15:00) do 29 sierpnia (godz. 8:00) nieznany sprawca dokonał kradzieży przenośnej toalety. Jak informuje mł. asp. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, straty poniesione przez instytucję wynoszą co najmniej 3000 zł.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzą postępowanie w sprawie nietypowej kradzieży, do której doszło na terenie miasta, przy ul. Cmentarnej. W okresie pomiędzy 28 sierpnia ok. godz. 15.00 a 29 sierpnia ok. godz. 8.00 nieznany sprawca dokonał zaboru toalety przenośnej typu TOI TOI. W wyniku kradzieży instytucja, do której należała toaleta, poniosła straty na kwotę nie mniejszą niż 3000 zł − potwierdziła mł. asp. Barbara Jastrzębska z KMP w Siedlcach.

Policja zabezpieczyła już materiał dowodowy i apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy. Osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w śledztwie, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach.

Jednocześnie apelujemy do osób, które mogą być świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje, mogące pomóc w ustaleniu okoliczności kradzieży, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach − dodaje mł. asp. Jastrzębska.

Kradzież toalety w Siedlcach to bez wątpienia nietypowe zdarzenie, jednak w Polsce zdarzają się również inne zaskakujące przypadki. W przeszłości złodzieje kradli m.in. studzienki kanalizacyjne, znaki drogowe, a nawet całe ule z pszczołami. Motywy takich przestępstw bywają różne: od chęci zysku po zwykły wandalizm.

Źródło: ESKA Siedlce

Super Express Google News
To najsłynniejsza toaleta w Polsce. Droga z trocin pochłonęła fortunę!
Sonda
Czy uważasz, że toalety w centrach handlowych są teraz bezpieczne?
Pokój Zbrodni
Maksa potrąciły dwa samochody. Jeden z kierowców nadal jest poszukiwany | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOI TOI
TOALETA PUBLICZNA
TOALETA