Burdy na koncercie rapera z Białorusi. Deportacja trzech uczestników wstrzymana. Znamy powód

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-23 17:00

Po sierpniowej zadymie na koncercie białoruskiego rapera Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie, sprawa deportacji zatrzymanych cudzoziemców nabiera nowego biegu. Trójka z nich – dwóch obywateli Ukrainy i jeden Białorusin – złożyła wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, co wstrzymało procedurę ich wydalenia z kraju. Co dalej z tą sprawą?

Burdy na koncercie rapera z Białorusi. Deportacja trzech uczestników wstrzymana. Znamy powód

i

Autor: Pexels/ Pexels.com

Burdy na koncercie rapera z Białorusi. Deportacja trzech uczestników wstrzymana. Znamy powód

Koncert, który odbył się 9 sierpnia, zgromadził tłumy fanów, ale przerodził się w serię incydentów. Agresywne zachowanie części publiczności, próby przeskakiwania przez barierki, bójki z ochroną i odpalanie rac – to tylko niektóre z wydarzeń, które miały miejsce na Stadionie Narodowym. Na trybunach pojawiły się flagi OUN-UPA. W efekcie zatrzymano aż 109 osób.

Reakcja władz była natychmiastowa. Premier Donald Tusk ogłosił decyzję o deportacji 63 cudzoziemców – 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów. „Rzeczpospolita” donosi, że wspomniana trójka zatrzymanych zablokowała deportację, składając wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce.

„Wstrzymano deportację trójki cudzoziemców zatrzymanych za udział w burdach na koncercie Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie. Chcą w Polsce ochrony” – informuje „Rzeczpospolita”.

Polecany artykuł:

Banderowska flaga na Stadionie Narodowym bez konsekwencji. Czemu prokuratura um…
Fani Taylor Swift już czekają na artystkę pod PGE Narodowym

Co oznacza wniosek o ochronę międzynarodową?

Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową to procedura, która pozwala cudzoziemcowi ubiegać się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Polsce. W trakcie rozpatrywania wniosku osoba ta nie może być deportowana. Decyzja o przyznaniu ochrony zależy od wielu czynników, m.in. od sytuacji w kraju pochodzenia cudzoziemca oraz od indywidualnych okoliczności jego przypadku.

50 Cent w Warszawie. Tłumy przed Stadionem Narodowym
16 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NARODOWY
WARSZAWA