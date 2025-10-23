Burdy na koncercie rapera z Białorusi. Deportacja trzech uczestników wstrzymana. Znamy powód

Koncert, który odbył się 9 sierpnia, zgromadził tłumy fanów, ale przerodził się w serię incydentów. Agresywne zachowanie części publiczności, próby przeskakiwania przez barierki, bójki z ochroną i odpalanie rac – to tylko niektóre z wydarzeń, które miały miejsce na Stadionie Narodowym. Na trybunach pojawiły się flagi OUN-UPA. W efekcie zatrzymano aż 109 osób.

Reakcja władz była natychmiastowa. Premier Donald Tusk ogłosił decyzję o deportacji 63 cudzoziemców – 57 Ukraińców i sześciu Białorusinów. „Rzeczpospolita” donosi, że wspomniana trójka zatrzymanych zablokowała deportację, składając wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce.

„Wstrzymano deportację trójki cudzoziemców zatrzymanych za udział w burdach na koncercie Maksa Korża na Stadionie Narodowym w Warszawie. Chcą w Polsce ochrony” – informuje „Rzeczpospolita”.

Co oznacza wniosek o ochronę międzynarodową?

Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową to procedura, która pozwala cudzoziemcowi ubiegać się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Polsce. W trakcie rozpatrywania wniosku osoba ta nie może być deportowana. Decyzja o przyznaniu ochrony zależy od wielu czynników, m.in. od sytuacji w kraju pochodzenia cudzoziemca oraz od indywidualnych okoliczności jego przypadku.