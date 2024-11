To koniec pewnej epoki. Kioski niedługo mają zniknąć! Wiemy, kiedy to nastąpi

Burger Drwala 2024. Kultowa kanapka powróciła

Burger Drwala to kanapka dostępna sezonowo w restauracji McDonald’s. Polacy uwielbiają jej smak i co roku odliczają dni do premiery. Na przestrzeni ostatnich tygodni w social mediach pojawiało się wiele domysłów i przypuszczeń na temat daty przywrócenia burgera oraz jego cen. Nieoficjalnie mówiono, iż kanapka pojawi się 20 listopada i - jak się okazuje - faktycznie tak było. W środę do oferty powrócił Burger Drwala i od godziny 10:30 pierwsi klienci mogli zakupić ponownie swoje ulubione danie.

Ile kosztuje Drwal w McDonald’s?

Cena Burgera Drwala 2024 także była przez długi czas zagwozdką i tak samo jak w przypadku daty premiery również pojawiały się tu pewne domysły. Ku zdziwieniu wielu, te także okazały się trafne, bowiem klasyczna wersja Drwala kosztuje 24,90 zł, natomiast w zestawie 32,90 zł.

Burger Drwala składniki. Co znajdziemy w środku?

W 2024 roku podstawowa wersja Burgera Drwala zawiera następujące składniki:

panierowany plaster sera topionego

sos z przyprawami

sałatę lodową

boczek wieprzowy

cebulę prażoną

kotlet.

Fani kultowej kanapki wyczekują więc teraz kolejnych wariantów burgera. Niestety na ten moment nie pojawił się oficjalny komunikat, zdradzający datę premiery Drwali z innymi dodatkami. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość!