Burmistrz z Woli nie chce już płacić za iluminację kościołów. Znikną światła na świątyniach?

Radni pytają o przyszłość iluminacji kościołów na Woli

W tle jest plan dużej zmiany systemu iluminacji w całej dzielnicy, obejmujący nie tylko świątynie, ale także szkoły i budynki publiczne. Radni PiS pytali wprost, czy kościoły rzeczywiście mogą zostać pozbawione dotychczasowego oświetlenia. Impulsem do reakcji był sygnał od jednego z proboszczów z Kościoła św. Augustyna przy ul. Nowolipki, który otrzymał pismo z urzędu i zaalarmował lokalnych radnych.

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski uspokaja, że nie ma mowy o wyłączaniu iluminacji i podkreśla, że chodzi wyłącznie o uporządkowanie oraz modernizację systemu, który działa od blisko 20 lat. − Nie wypowiadamy parafiom porozumień dotyczących iluminacji kościołów. One nadal obowiązują, ale wymagają aktualizacji. Chcemy rozpisać jeden wspólny przetarg na iluminację kościołów, szkół i urzędu dzielnicy − wyjaśnia i jak dodaje, obecne instalacje w wielu miejscach są już przestarzałe i nie spełniają współczesnych standardów technicznych.

− W części przypadków nie da się ich już modernizować. Nowe rozwiązania mają być bardziej estetyczne, energooszczędne i zgodne z wytycznymi konserwatora zabytków − wskazuje burmistrz.

Kluczowym elementem planu ma być jeden wspólny przetarg obejmujący zarówno siedem wolskich parafii, m.in. św. Augustyna, św. Karola Boromeusza, św. Stanisława, św. Wojciecha i św. Andrzeja Apostoła, jak i budynki użyteczności publicznej, w tym licea oraz ratusz przy al. Solidarności. Dziś iluminacja ta kosztuje budżet dzielnicy 33,6 tys. zł. W 2024 roku trzeba było za nią zapłacić 40,8 tys. zł. Urzędnicy liczą, że po zastosowaniu nowych technologii LED będzie taniej.

Co dalej z oświetleniem? Spotkanie z proboszczami

Do czasu rozpoczęcia instalacji nowych iluminacji, kościoły mają być oświetlane tak, jak dziś. Porozumienia z parafiami, dotyczące tych iluminacji mają być ważne do końca roku. A to, czy zostanie podpisany aneks, zdaniem urzędników zależy już w głównej mierze od decyzji proboszczów. − W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z proboszczami, podczas którego przedstawimy im aktualną informację w tej sprawie − powiedział rzecznik prasowy dzielnicy Marcin Jakubik.

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