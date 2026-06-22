Chwile grozy na Wisłostradzie. Samochód wylądował na boku

Na Wisłostradzie zderzyły się chrysler i lexus

Po uderzeniu chrysler przewrócił się i zatrzymał na boku

Mimo groźnego przebiegu zdarzenia nikt nie trafił do szpitala

Auto wpadło w poślizg

W niedzielę tuż przed Mostem Grota-Roweckiego kierująca chryslerem straciła panowanie nad samochodem, ustalili policjanci. Auto wpadło w poślizg i z impetem uderzyło w bariery oddzielające jezdnie. Po chwili doszło jeszcze do zderzenia z lexusem jadącym w tym samym kierunku. Siła uderzenia była tak duża, że chrysler przewrócił się i zatrzymał na boku.

Rozbite auta zablokowały przejazd

Przewrócony samochód i uszkodzone pojazdy szybko spowodowały spowolnienie ruchu. Przed mostem zaczęły tworzyć się korki, a przejazd w stronę centrum był mocno utrudniony, relacjonował Miejski Reporter. Na miejscu pojawili się strażacy, ratownicy medyczni i policjanci, którzy zabezpieczyli teren i pomagali przy usuwaniu skutków kolizji.

Groźny widok, szczęśliwy finał

Choć zdjęcia z miejsca zdarzenia mogły sugerować poważny wypadek, tym razem skończyło się na strachu i uszkodzonych samochodach. Wszystkie osoby podróżujące autami zostały przebadane przez ratowników i nie wymagały przewiezienia do szpitala. Po usunięciu rozbitych pojazdów ruch na Wisłostradzie stopniowo wrócił do normy.

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