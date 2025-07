Burze uderzą w Polskę! IMGW ostrzega: Gdzie będzie najgorzej?

Burze nadciągają nad Polskę. IMGW wydaje pilne ostrzeżenia dla kilku województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dla kilku regionów Polski. Część kraju musi przygotować się na gwałtowne burze z gradem, a inne na intensywne upały. Sprawdź, czy twoje województwo jest na liście zagrożonych!

Jak informuje IMGW, ostrzeżenia przed burzami dotyczą województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Mieszkańcy tych regionów powinni zachować szczególną ostrożność w godzinach popołudniowych i wieczornych. "W czasie trwania burz miejscami wystąpią silne opady deszczu o sumie od 20 do 35 mm, porywy wiatru do 65 km/h oraz lokalnie grad" – informuje IMGW. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 20 lipca od godziny 12:00 do godziny 21:00.

Gwałtowne burze, a może i podtopienia? Alerty hydrologiczne dla czterech województw

Oprócz ostrzeżeń burzowych, IMGW wydał również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla tych samych czterech województw. Oznacza to, że istnieje ryzyko gwałtownych wzrostów stanów wody w rzekach i potokach. „W zlewniach kontrolowanych punktowo możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych” – czytamy w komunikacie IMGW. Alerty hydrologiczne będą obowiązywać w niedzielę od godziny 12:00 do godziny 23:00. Mieszkańcy obszarów zagrożonych powinni być przygotowani na ewentualne podtopienia i utrudnienia w komunikacji.

Upały atakują! Gdzie termometry pokażą 30 stopni Celsjusza?

Nie tylko burze stanowią zagrożenie. W części województwa lubuskiego i dolnośląskiego IMGW ostrzega przed upałami. Temperatura może sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywać 20 lipca od godziny 14:00 do godziny 18:00. W związku z wysokimi temperaturami, IMGW zaleca unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego, picie dużej ilości wody oraz noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży. Należy również pamiętać o ochronie przed słońcem, stosując kremy z filtrem UV oraz nosząc nakrycie głowy.

Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

