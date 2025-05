Szalejące tornado zrywa dachy! Grad jak piłki golfowe, a to dopiero początek

Tornada w USA: Kolorado i Kansas zdewastowane przez żywioł

Niedziela przyniosła dramatyczne obrazy z amerykańskich równin. Tornada uderzyły w miasteczka Kolorado i Kansas, powodując rozległe zniszczenia, przerwy w dostawach prądu i paraliż komunikacyjny. A to dopiero początek – synoptycy ostrzegają, że groźna pogoda utrzyma się co najmniej do wtorku, informuje New York Times.

W Grinnell (Kansas), niewielkim miasteczku zamieszkanym przez mniej niż 300 osób, potężne tornado zerwało dach z kościoła i zniszczyło kilka budynków. Lokalna stacja NWKS Radio udostępniła dramatyczne zdjęcia z miejsca zdarzenia. Fragment autostrady międzystanowej I-70 został zamknięty z powodu zerwanych linii energetycznych – przekazała Lisa Mussman z Departamentu Transportu Kansas.

W Kolorado również nie było spokojnie. Tornado dotknęło miejscowość Bennett, gdzie uszkodzono 17 budynków, w tym sześć domów. W sąsiednim hrabstwie Elbert żywioł zdewastował 19 domów – informuje Elizabeth Fire Rescue.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z tornad, które równały z ziemią całe dzielnice, zostawiając po sobie jedynie gruzy i porozrzucane szczątki.

Grad wielkości piłek golfowych i burze – pogoda nie odpuszcza

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa ostrzega, że poniedziałek przyniesie kolejne ekstremalne zjawiska – spodziewane są burze, huraganowe wiatry oraz grad wielkości piłek golfowych, a nawet baseballowych. Szczególnie narażone są centralne obszary równin, Missouri, Kansas i Oklahoma.

– Największym zagrożeniem w poniedziałek jest grad i możliwość powstawania superkomórek burzowych – tłumaczy NYT meteorolog Brian Hurley.

Superkomórki to szczególnie groźne burze – trwałe, potężne i zdolne do generowania tornad. Tereny centralnych i południowych stanów USA są w szczególności narażone na ich działanie.

Mieszkańcy Wierzawic opowiadają jakie szkody wyrządziła trąba powietrzna w ich miejscowości

Dramatyczny sezon burzowy

Ostatnie dni przyniosły śmiercionośne zjawiska pogodowe. W Missouri i Kentucky silne tornada zabiły co najmniej 25 osób. W środkowym Illinois przetoczyła się burza piaskowa.

Jednocześnie Narodowa Służba Pogodowa w USA boryka się z poważnymi brakami kadrowymi. Po redukcjach zatrudnienia w czasach administracji Trumpa, niemal 600 pracowników odeszło z pracy. Cztery biura meteorologiczne, w tym w Kentucky, nie mają już wystarczającej liczby pracowników do całodobowej obsługi.

– To klasyczny, wiosenny wzorzec burz w USA. Ryzyko tornad i nawałnic jest bardzo wysokie – ostrzega Sean Waugh z NOAA.

Prognozy zapowiadają, że system burzowy przesunie się we wtorek na wschód – w stronę Środkowego Zachodu, Doliny Tennessee i Doliny Ohio. Oprócz wiatru i gradu, zagrożeniem będą także gwałtowne powodzie.