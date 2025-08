Był biskupem niecały miesiąc. Sensacja w Kościele! „Ojciec Święty przyjął prośbę”

Informację o rezygnacji ks. Krzysztofa Dukielskiego podał Biskup Radomski, Marek Solarczyk, w specjalnym komunikacie.

− Dnia 12 lipca 2025 roku Ojciec Święty mianował biskupa pomocniczego dla naszej diecezji. Biskup-nominat poprosił jednak Papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego − czytamy w oświadczeniu. Przyczyny tej zaskakującej decyzji nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Ksiądz Krzysztof Dukielski jest silnie związany z Radomiem. Urodził się w tym mieście 10 kwietnia 1978 roku, tu dorastał i zdobywał wykształcenie. W radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny przyjął święcenia kapłańskie 31 maja 2003 roku.

Początkowo zdobywał doświadczenie duszpasterskie w diecezji, a także podczas studiów w Rzymie i pracy we włoskich parafiach. Później aktywnie wspierał Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży podczas przygotowań do wydarzenia w Krakowie w 2016 roku.

Towarzyszył również chorym jako kapelan Radomskiego Centrum Onkologii, dbał o formację służby zdrowia i był moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie. Przez ostatnie cztery lata z oddaniem rozwijał wspólnotę parafialną w Magnuszewie. Jego nagła rezygnacja budzi tym większe zdziwienie.

Decyzja ks. Dukielskiego wywołała liczne spekulacje i komentarze wśród wiernych oraz w mediach. Brak oficjalnego powodu rezygnacji tylko podsyca domysły.

W zaistniałej sytuacji diecezja radomska pozostaje bez biskupa pomocniczego. Decyzja o tym, kto zastąpi ks. Dukielskiego, należy teraz do Ojca Świętego Leona XIV. Wierni z niecierpliwością oczekują na kolejne decyzje Watykanu.

