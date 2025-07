Był poszukiwany przez Interpol. 23-letni kierowca wpadł podczas kontroli

Policjanci z Woli zatrzymali do kontroli kierowcę Mercedesa. Podczas sprawdzania jego danych że wyszło na jaw, że ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Potem okazało się 23-letni obywatel Mołdawii jest poszukiwany przez Interpol!

Jak ustalili policjanci, mężczyzna był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu, wystawionej w maju 2023 roku, w związku z przestępstwem oszustwa. Sąd mołdawski wydał w tej sprawie wyrok skazujący na rok i dwa miesiące pozbawienia wolności.

23-latek trafił do policyjnej celi. W wolskiej komendzie usłyszał zarzut karny dotyczący złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Następnie, w związku z poszukiwaniami, został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

„Czerwona nota” to najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Jest to informacja dla służb wszystkich krajów o tym, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. Oznacza to poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

Jedną z głośniejszych spraw były poszukiwania Luaksza Żaka, który wyjechał z Polski po tym, jak doprowadził do wypadku na Trasie Łazienkowskiej.