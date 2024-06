Był poszukiwany za spowodowanie wypadku, w którym zginęli ludzie. Wpadł na lotnisku

Horror na nowej kładce w Warszawie. Zatrzymano podejrzanego o postrzelenie. To 16-latek

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środę, 5 czerwca, gdy po przylocie samolotu z Kiszyniowa do Warszawy, 45-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany podczas rutynowej kontroli paszportowej. Okazało się, że jego dane figurują w międzynarodowych bazach poszukiwawczych.

Mężczyzna był ścigany przez hiszpański wymiar sprawiedliwości za spowodowanie wypadku samochodowego ze skutkiem śmiertelnym. Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwona nota Interpolu nie pozostawiły wątpliwości co do jego winy i konieczności natychmiastowego aresztowania.

Po zatrzymaniu, cudzoziemiec został przewieziony do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Placówce Straży Granicznej w Warszawie. Następnego dnia trafił do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności. Los mężczyzny leży w rękach sądu, który zdecyduje o jego dalszym areszcie oraz ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii.