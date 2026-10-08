Pytania do AI poskutkowały wizytą policji

W środę, 7 października w nocy na terenie warszawskiego Wilanowa miała miejsce niepokojąca interwencja policjantów. Mundurowi z lokalnego komisariatu policji podjęli ją bo otrzymali informację przekazaną przez francuskie służby. Wynikało z niej, że użytkownik komputera znajdującego się na terenie dzielnicy może planować bardzo poważne działania zagrażające życiu lub zdrowiu kilku osób oraz wobec siebie samego.

Policjanci szybko ustalili, pod jakim adresem dokładnie znajduje się wskazany internauta i o 3 w nocy zapukali do jego drzwi. Na miejscu zastali 47-letniego mężczyznę, który przebywał w domu ze śpiącym dzieckiem.

Mężczyzna potwierdził, że prowadził rozmowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jak wyjaśnił, poruszał w nich różne tematy i tworzył teorie, ale nie zamierzał realizować opisanych planów i uważał je za nierealne.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Po wstępnej rozmowie i badaniu mężczyzna został przewieziony do szpitala na konsultację. Po konsultacji lekarz zdecydował o przyjęciu go na oddział w celu obserwacji. Dziecko pozostało pod opieką bliskiej osoby.

O co mężczyzna pytał AI? Tematy szokują

Z przekazanych polskim służbom informacji wynikało, że treści rozmów prowadzonych przez mieszkańca Wilanowa zostały potraktowane przez system komputerowy jako możliwe rzeczywiste zamiary, a następnie zgłoszone.

W trakcie rozmów z algorytmem mężczyzna opisywał metody okaleczania i zabijania z użyciem noży, młotka, piły, kolca, kija bejsbolowego, kwasu i trucizny.

Policja przy okazji ostrzega, że anonimowość w Internecie to mit, a konsekwencje naszych działań w sieci mogą mieć realne skutki.

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Zabójstwo młodego Igora na Wilanowie:

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