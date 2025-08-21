Byliśmy na placu budowy STP Karolin. Zbudowali ogromny odkurzacz i myjnię dla pociągów metra

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-08-21 23:46

Tuż pod Warszawą powstaje wielki kompleks budynków, które posłużą za bazę techniczną dla pociągów drugiej linii metra. Stacja Techniczno-Postojowa Karolin rośnie w oczach. W budowanych halach składy podziemnej kolejki będą myte, odkurzane i naprawiane.

Byliśmy na placu budowy STP Karolin. Tu powstaje wielka sypialnia dla pociągów metra

W lipcu „Super Express” miał okazję zajrzeć na budowę ostatniego odcinka metra M2. Dwa miesiące wcześniej zakończono wiercenie tuneli pod Bemowem. Od tamtej pory trwa wyposażanie ich oraz trzech ostatnich stacji (C3 Lazurowa, C2 Chrzanów i C1 Karolin) w potrzebny do uruchomienia pociągów sprzęt.

Teraz zwiedziliśmy teren budowy wielkiego zaplecza technicznego dla drugiej linii metra. STP Karolin powstaje na krańcu warszawskiego Bemowa. Po otwarciu kompleks będzie zatrudniał kilkaset osób, głównie automatyków, mechaników i elektryków.

Wykonawca postawił już dwie hale. W jednej z nich – elektrowozowni – pociągi będą nocowały i przechodziły przeglądy. W drugiej znajduje się centralny odkurzacz. To budynek o długości 148 metrów ze specjalnymi dmuchawami do czyszczenia wagonów. Co dwa miesiące serwisanci wymienią też w nich filtry powietrza.

Za ścianą uruchomiona zostanie myjnia. Będzie działała na takiej samej zasadzie jak automatyczna myjnia samochodowa. Dwie ruchome bramy umyją i osuszą pociąg, żeby lśniący mógł wrócić na tory. – Wszystko będzie się odbywało na zasadzie zamkniętego obiegu wody. Obiekt będzie wyposażony m.in. we własną oczyszczalnię – mówi nam Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gülermak.

Polecany artykuł:

Ekipa „Super Expresu” na budowie ostatniego odcinka linii metra M2. Pod Bemowem…
Co dalej z 3 linią metra? Jest poważny problem

Do hal prowadzą tory biegnące od strony ostatniej budowanej stacji C1 Karolin. Wykonawca pracuje właśnie nad wlotem do tunelu, przez który pociągi będą wjeżdżały pod ziemię. – Tu nie korzystano z tarcz TBM. Został wykopany metodą odkrywkową – powiedziała nam rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

W przyszłe wakacje na ostatnim metra M2 odcinku mają ruszyć testy pociągów. Zgodnie z harmonogramem potrwają do września. Po nich przyjdzie czas na odbiory. Pociągi mają zabrać pierwszych pasażerów w listopadzie 2026 r.

Byliśmy na placu budowy STP Karolin. Tu powstaje wielka sypialnia dla pociągów metra
20 zdjęć
Test o Warszawie, sprawdź swoją wiedzę o mieście i jego mieszkańcach
Pytanie 1 z 20
llu mieszkańców miała Warszawa przed II wojną światową?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
METRO