Byliśmy na placu budowy STP Karolin. Zbudowali ogromny odkurzacz i myjnię dla pociągów metra

Byliśmy na placu budowy STP Karolin. Tu powstaje wielka sypialnia dla pociągów metra

W lipcu „Super Express” miał okazję zajrzeć na budowę ostatniego odcinka metra M2. Dwa miesiące wcześniej zakończono wiercenie tuneli pod Bemowem. Od tamtej pory trwa wyposażanie ich oraz trzech ostatnich stacji (C3 Lazurowa, C2 Chrzanów i C1 Karolin) w potrzebny do uruchomienia pociągów sprzęt.

Teraz zwiedziliśmy teren budowy wielkiego zaplecza technicznego dla drugiej linii metra. STP Karolin powstaje na krańcu warszawskiego Bemowa. Po otwarciu kompleks będzie zatrudniał kilkaset osób, głównie automatyków, mechaników i elektryków.

Wykonawca postawił już dwie hale. W jednej z nich – elektrowozowni – pociągi będą nocowały i przechodziły przeglądy. W drugiej znajduje się centralny odkurzacz. To budynek o długości 148 metrów ze specjalnymi dmuchawami do czyszczenia wagonów. Co dwa miesiące serwisanci wymienią też w nich filtry powietrza.

Za ścianą uruchomiona zostanie myjnia. Będzie działała na takiej samej zasadzie jak automatyczna myjnia samochodowa. Dwie ruchome bramy umyją i osuszą pociąg, żeby lśniący mógł wrócić na tory. – Wszystko będzie się odbywało na zasadzie zamkniętego obiegu wody. Obiekt będzie wyposażony m.in. we własną oczyszczalnię – mówi nam Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gülermak.

Do hal prowadzą tory biegnące od strony ostatniej budowanej stacji C1 Karolin. Wykonawca pracuje właśnie nad wlotem do tunelu, przez który pociągi będą wjeżdżały pod ziemię. – Tu nie korzystano z tarcz TBM. Został wykopany metodą odkrywkową – powiedziała nam rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

W przyszłe wakacje na ostatnim metra M2 odcinku mają ruszyć testy pociągów. Zgodnie z harmonogramem potrwają do września. Po nich przyjdzie czas na odbiory. Pociągi mają zabrać pierwszych pasażerów w listopadzie 2026 r.