Były wykładowca z zarzutami zgwałcenia i przestępstw seksualnych. Nie przyznał się

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-02 8:48

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła pięć zarzutów Jarosławowi Sz., byłemu wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy domniemanych przestępstw seksualnych z lat 2022-2025. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i milczy.

Jasna kamienica z wieloma klimatyzatorami na elewacji. O zarzutach dla wykładowcy AWS przeczytasz na SE.
Autor: Adrian Grycuk/ CC BY-SA 3.0 Siedziba uczelni przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie

Zarzuty wobec Jarosława Sz. z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Warszawska Prokuratura Okręgowa przekazała informacje o krokach podjętych wobec Jarosława Sz. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości usłyszał zarzuty popełnienia pięciu przestępstw w okresie od grudnia 2022 do lutego 2025 roku.

Śledczy zarzucają mu zgwałcenie oraz wykorzystanie zależności służbowej lub innej do doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Ponadto jeden z punktów oskarżenia dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej i usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego.

Jarosław Sz. odmawia składania wyjaśnień

Czynności z udziałem podejrzanego odbyły się 1 października. Jarosław Sz. konsekwentnie nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Prokuratura zaznacza, że śledztwo jest w toku, a postawienie zarzutów to dopiero początek drogi do ewentualnego aktu oskarżenia.

Środki zapobiegawcze wobec byłego wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Wobec Jarosława Sz. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Musi meldować się na policji i nie może kontaktować się z pokrzywdzonymi, zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów. Otrzymał też zakaz opuszczania kraju, a jego paszport został zatrzymany.

Zgwałcenie to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od lat 2 do 15, natomiast nadużycie zależności - do lat 3. Prokuratura ze względu na delikatny charakter sprawy nie podaje więcej informacji.

Pomoc dla ofiar przemocy

Osoby dotknięte przemocą seksualną mogą otrzymać pomoc, dzwoniąc pod odpowiednie numery telefonów. W nagłych wypadkach to 112, dla dorosłych w kryzysie 116 123, a wsparcie dotyczące przemocy domowej zapewnia "Niebieska Linia" pod numerem 800 120 002.

Zboczeniec udawał studenta. Na praktyce w szkole podstawowej gwałcił uczniów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI