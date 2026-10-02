Były wykładowca z zarzutami zgwałcenia i przestępstw seksualnych. Nie przyznał się

Zarzuty wobec Jarosława Sz. z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Warszawska Prokuratura Okręgowa przekazała informacje o krokach podjętych wobec Jarosława Sz. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości usłyszał zarzuty popełnienia pięciu przestępstw w okresie od grudnia 2022 do lutego 2025 roku.

Śledczy zarzucają mu zgwałcenie oraz wykorzystanie zależności służbowej lub innej do doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Ponadto jeden z punktów oskarżenia dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej i usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego.

Jarosław Sz. odmawia składania wyjaśnień

Czynności z udziałem podejrzanego odbyły się 1 października. Jarosław Sz. konsekwentnie nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Prokuratura zaznacza, że śledztwo jest w toku, a postawienie zarzutów to dopiero początek drogi do ewentualnego aktu oskarżenia.

Środki zapobiegawcze wobec byłego wykładowcy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Wobec Jarosława Sz. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Musi meldować się na policji i nie może kontaktować się z pokrzywdzonymi, zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów. Otrzymał też zakaz opuszczania kraju, a jego paszport został zatrzymany.

Zgwałcenie to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności od lat 2 do 15, natomiast nadużycie zależności - do lat 3. Prokuratura ze względu na delikatny charakter sprawy nie podaje więcej informacji.

Pomoc dla ofiar przemocy

Osoby dotknięte przemocą seksualną mogą otrzymać pomoc, dzwoniąc pod odpowiednie numery telefonów. W nagłych wypadkach to 112, dla dorosłych w kryzysie 116 123, a wsparcie dotyczące przemocy domowej zapewnia "Niebieska Linia" pod numerem 800 120 002.