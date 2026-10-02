"Typ samotnika". Bogusław zmarł od 18 ciosów nożem lub śrubokrętem

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-02 7:40

W pustostanie przy ul. Świerczewo w Przasnyszu znaleziono ciało Bogusława S. Mężczyzna miał na ciele kilkanaście ran kłutych i ciętych. Śledczy ustalili, że został ugodzony aż 18 razy. O zabójstwo podejrzani są dwaj mężczyźni. Obaj trafili do aresztu.

Technik kryminalistyczny w białym kombinezonie zabezpiecza ślady na miejscu zbrodni. O zabójstwie w Przasnyszu czytaj na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Bogusław S. miał zostać zaatakowany 18 razy nożem.
  • Ciało mężczyzny znaleziono w pustostanie w stanie zaawansowanego rozkładu.
  • Dwaj podejrzani o zabójstwo trafili do aresztu na trzy miesiące.
Makabryczne odkrycie w miejscu znalezienia zwłok Mai z Mławy

Ciało w pustostanie. Makabryczne odkrycie

12 września po południu policjanci w Przasnyszu otrzymali zgłoszenie o zwłokach znalezionych w pustostanie przy ul. Świerczewo. Ciało było już w zaawansowanym stanie rozkładu.

Podczas szczegółowych oględzin śledczy ujawnili na ciele kilkanaście ran ciętych i kłutych. Obrażenia wskazywały na użycie ostrego narzędzia, takiego jak nóż lub śrubokręt. Zabezpieczyli ślady biologiczne oraz monitoring z okolicy. Ustalili również tożsamość zmarłego. Okazało się, że był nim Bogusław S.

Bezdomny zginął od ciosów

Bogusław S. był osobą bezdomną i prowadził samotniczy tryb życia. Mężczyzna był widywany w rejonie pustostanu, w którym znaleziono jego ciało. Ostatni raz zauważono go 6 września. Śledczy ustalili, że właśnie między 6 a 7 września miało dojść do brutalnego ataku.

Według ustaleń, Bogusław S. został zaatakowany nożem. Podejrzani mieli zadać mu 18 ciosów, powodując liczne rany kłute i cięte całego ciała. Obrażenia doprowadziły do krwotoku i śmierci mężczyzny.

Dwaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo

Zarzut zabójstwa przedstawiono Mateuszowi Romanowi P. oraz Romanowi P. Według śledczych mieli działać wspólnie i w porozumieniu. Ze względu na zaawansowany rozkład zwłok, do przeprowadzenia sekcji i wydania opinii powołano Zakład Medycyny Sądowej w Białymstoku.

Podejrzani trafili do aresztu

16 września Sąd Rejonowy w Przasnyszu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn. Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu. Śledczy nadal wyjaśniają dokładne okoliczności brutalnego zabójstwa.

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