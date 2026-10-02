"Typ samotnika". Bogusław zmarł od 18 ciosów nożem lub śrubokrętem

- Bogusław S. miał zostać zaatakowany 18 razy nożem.
- Ciało mężczyzny znaleziono w pustostanie w stanie zaawansowanego rozkładu.
- Dwaj podejrzani o zabójstwo trafili do aresztu na trzy miesiące.
Ciało w pustostanie. Makabryczne odkrycie
12 września po południu policjanci w Przasnyszu otrzymali zgłoszenie o zwłokach znalezionych w pustostanie przy ul. Świerczewo. Ciało było już w zaawansowanym stanie rozkładu.
Podczas szczegółowych oględzin śledczy ujawnili na ciele kilkanaście ran ciętych i kłutych. Obrażenia wskazywały na użycie ostrego narzędzia, takiego jak nóż lub śrubokręt. Zabezpieczyli ślady biologiczne oraz monitoring z okolicy. Ustalili również tożsamość zmarłego. Okazało się, że był nim Bogusław S.
Bezdomny zginął od ciosów
Bogusław S. był osobą bezdomną i prowadził samotniczy tryb życia. Mężczyzna był widywany w rejonie pustostanu, w którym znaleziono jego ciało. Ostatni raz zauważono go 6 września. Śledczy ustalili, że właśnie między 6 a 7 września miało dojść do brutalnego ataku.
Według ustaleń, Bogusław S. został zaatakowany nożem. Podejrzani mieli zadać mu 18 ciosów, powodując liczne rany kłute i cięte całego ciała. Obrażenia doprowadziły do krwotoku i śmierci mężczyzny.
Dwaj mężczyźni podejrzani o zabójstwo
Zarzut zabójstwa przedstawiono Mateuszowi Romanowi P. oraz Romanowi P. Według śledczych mieli działać wspólnie i w porozumieniu. Ze względu na zaawansowany rozkład zwłok, do przeprowadzenia sekcji i wydania opinii powołano Zakład Medycyny Sądowej w Białymstoku.
Podejrzani trafili do aresztu
16 września Sąd Rejonowy w Przasnyszu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn. Podejrzani najbliższe trzy miesiące spędzą za kratami. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu. Śledczy nadal wyjaśniają dokładne okoliczności brutalnego zabójstwa.