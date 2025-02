Ceniony sportowiec zginął na A2. Tak upamiętnili Maćka. "Wnosił tyle radości"

Maciej Chrystek nie żyje

Maciej Chrystek był wyjątkowym, charyzmatycznym sportowcem, którego wiele osób podziwiało nie tylko za wyniki, ale i ducha walki oraz podejście do swojej pasji. Należał do Kaliskiego Towarzystwa Sportowego „Supermaraton” i był związany z klubem Colian na Start, brał udział w Biegach Niepodległości, Biegu z Flagą, Międzynarodowym Biegu Ptolemeusza czy Kaliskim Półmaratonie Nocnym "Bursztynowa Hellena". Był też stałym uczestnikiem cotygodniowego, kaliskiego parkrunu. Jego nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem sportowym, dlatego postanowiono uczcić go również na sportowo. - To dowód na to, jak silny ślad pozostawił w sercach przyjaciół i całej biegowej społeczności - mówią organizatorzy. Biegacze mogli przebiec lub przejść symboliczne 5 km. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z wyjątkowego biegu.

Tragiczny wypadek na A2. Maciej Chrystek nie żyje

Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę, 1 lutego około godziny 19:00 na autostradzie A2. Między węzłami Wiskitki a Skierniewicami czołowo zderzyły się dwa auta - toyota i ford. Jak to możliwe, że czołowo?

65-letni kierowca toyoty wjechał na autostradę pod prąd, Michał Chrystek podróżował ze swoją żoną. Siła uderzenia była ogromna - sprawca wypadku zginął na miejscu, a kierowca forda oraz jego pasażerka zostali przewiezieni do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, Macieja Chrystka również nie udało się uratować. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Policja apeluje o ostrożność na drogach - komunikaty są kierowane zarówno do kierowców, jak i pieszych.