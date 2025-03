Spis treści

Serial "Złotopolscy". Odcinki przyciągały tysiące Polaków przed telewizory

Serial "Złotopolscy" emitowany był w Telewizji Polskiej od 1997 do 2010 roku. Opowiadał historię dwóch zwaśnionych rodów: Złotopolskich i Gabrielów, których losy splatały się w malowniczych Złotopolicach. Serial zdobył ogromną popularność, gromadząc przed telewizorami miliony widzów, a dworek, w którym kręcono wiele scen, stał się jednym z jego symboli. Co ciekawe, obiekt już wiele lat temu kupiła była dziennikarka TVP Beata Chmielowska-Olech, która stworzyła w dworku luksusowy hotel. Teraz jednak nieruchomość została wystawiona na sprzedaż.

Kultowy dworek ze "Złotopolskich" wystawiony na sprzedaż. Cena? Niebotyczna!

Dworek, w którym przez lata kręcono uwielbiany przez Polaków serial "Złotopolscy", został wystawiony na sprzedaż. Tym samym jest to wyjątkowa okazja dla fanów serialu, by zamieszkać w miejscu, które znają z telewizyjnych ekranów.

Owa nieruchomość to jednak nie tylko miejsce z historią, ale również przestronna i komfortowa rezydencja. Na nowych właścicieli czekają m.in. liczne pokoje, przestronny salon z kominkiem, jadalnia oraz kuchnia wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty. Dodatkowym atutem jest rozległy ogród, w którym można odpocząć i cieszyć się pięknem otaczającej przyrody oraz sektor przygotowany pod SPA. Koszt zakupu dworka to 32 mln zł, a cena obejmuje willę i 10 hektarów gruntu.

35 w pełni wyposażonych pokoi, sala balowa z możliwością podziału na trzy mniejsze/szkoleniowe, pub z barem w podziemiach, dwie kuchnie, dwie sale restauracyjne, biblioteka oraz całoroczna oranżeria z toaletami i zapleczem kuchennym. W podziemiach w stanie deweloperskim z gotową wentylacją pomieszczenia z przeznaczeniem na SPA z basenem - czytamy w ogłoszeniu, otodom.pl.

