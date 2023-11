Chcesz przyjąć księdza po kolędzie? Najpierw go przywieź, później odwieź na plebanię!

Przyczepił bukiet czerwonych róż i list do ogrodzenia. Ta historia wywołuje łzy wzruszenia. „Proszę Panią o telefon”

Wizyty duszpasterskiej rozpoczęły się w Warszawie

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi chodzenie księży po kolędzie. Niektóre parafie już rozpoczęły wizyty duszpasterskie u swoich wiernych. Przez lata schemat takich spotkań z wiernymi był stały. Ksiądz podczas ogłoszeń parafialnych informował o konkretnych terminach wizyt na poszczególnych ulicach, a następnie chodził od drzwi do drzwi, by porozmawiać i modlić się z wiernymi.

Czasy jednak nieco się zmieniły. Oczywiście parafie nie odeszły od corocznych wizyt duszpasterskich w domach wiernych, ale nie pukają już do wszystkich mieszkań. Pandemia covid-19 i izolacja społeczna sprawiły, że tzw. kolęda odbywała się na zaproszenie, wyłącznie dla chętnych wiernych. Cześć parafii na stałe wprowadziła te zasady. Oznacza to, że aby ksiądz przyszedł po kolędzie, najpierw trzeba go oficjalnie zaprosić!

"W tym roku duszpasterskim, tak jak w poprzednich latach, wizyta duszpasterska będzie odbywała się na podstawie zaproszeń złożonych w kaplicy, lub przez formularz na stronie internetowej" - czytamy na stronie internetowej parafii Świętego Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie.

Podobną informację znaleźliśmy na stronie parafii Św. Apostołów i Pawła w Warszawie. "Na stronie internetowej naszej parafii będzie umieszczony formularz zaproszenia na Kolędę. Osoby, które mają życzenie wspólnej modlitwy z kapłanem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. Zaproszenie można również dostarczyć w wersji papierowej do zakrystii do księży. Kartki kolędowe wyłożone są na stoliku pod chórem" - czytamy.

Wymagania księży rosną?

Wcześniejsze zgłoszenie chęci przyjęcia księdza po kolędzie obowiązuje również w parafii Świętej Rodziny w Warszawie. „W związku z tym nowych mieszkańców, którzy pragną przyjąć w tym roku księdza z wizytą duszpasterską w nowo zasiedlanych blokach, prosimy o zgłaszanie się osobiste w kancelarii. "Zgłoszenia przyjmujemy do 1 stycznia 2024 roku. Dotyczy to również osób, które zmieniły adres zamieszkania, a nadal są naszymi parafianami i osób wynajmujących mieszkania na terenie naszej parafii. Mieszkańców, którzy w ostatnich trzech latach nie przyjmowali księży, albo nie uczestniczyli w Mszach św. kolędowych, a w tym roku pragną przyjąć, również prosimy o zgłaszanie się, ponieważ mieszkania te będą omijane" - czytamy na stronie parafii.

Jak się okazuje, zgłoszenie nie jest jedyny wymów tamtejszych duchownych, którzy dodatkowo proszą również o… podwózkę! "Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się chętnych mieszkańców bloków, u których w danym dniu będzie wizyta duszpasterska, celem przywiezienia księdza i odwiezienia po zakończonej wizycie" - apelują księża, którzy wyjaśniają, że zamknięte osiedla i brak miejsc parkingowych na osiedlach są dla nich utrudnieniem. "W obecnym czasie mamy do odwiedzenia dużo nowych mieszkańców i szkoda nam czasu na szukanie wolnego miejsca parkingowego i na stanie przed bramką" - piszą na stronie parafii.

