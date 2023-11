Ksiądz pokazał nagranie z toalety na plebanii. "U nas w kibelku już święta"

Poszedł na rurki do 40-letniej cukierni. Stał się cud! „Jestem zaskoczona. Klientom dziękuję i przepraszam za kolejkę”

„To Nowy Jork, a nie Warszawa”. Serce nam stanęło, kiedy zobaczyliśmy to zdjęcie. Jest niesamowite!

"U nas w kibelku już święta". Nagranie ks. Piotra Jarosiewicza podbija sieć

Coraz więcej księży próbuje dotrzeć do młodych ludzi przez media społecznościowe. Wśród nich jest m.in. ks. Piotr Jarosiewicz z diecezji drohiczyńskiej. Duchowny na TikToku publikuje krótkie nagrania, na których m.in. odpowiada na pytania nurtujące użytkowników platformy. Niedawno ks. Jarosiewicz zaskoczył na TikToku nietypowym wyznaniem. "U nas w kibelku już święta" - takim podpisem opatrzył nagranie, na którym prezentuje… świąteczne mydło w płynie!

Co tak zaskoczyło duchownego w produkcie, że aż musiał pochwalić się zakupem w internecie? Świąteczna muzyczka, która gra po naciśnięciu na pompkę dozownika!

Kim jest ks. Piotr Jarosiewicz?

Ks. Piotr Jarosiewicz to duchowny niezwykle zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży. Organizuje wyjazdy, rekolekcje i bezalkoholowe bale. Jest też obecny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z nimi swoimi przemyśleniami, publikując treści docierające do młodych ludzi. Na TikToku śledzi go już blisko 300 tys. obserwujących!

Ks. Jaroszewicz związany jest z diecezją drohiczyńską. Aktualnie jest asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Niegdyś pełnił posługę jako wikariusz w parafii Niepokalanego Serca NMP w Łochowie (pow. węgrowski).

Sonda Kupujesz już bożonarodzeniowe ozdoby? Tak! Nie, jeszcze za wcześnie Kupiłem/-am już w sierpniu!