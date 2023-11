Szok!

Samochodem zmiótł pieszego na pasach w Garwolinie. Policja: Obaj mieli zielone

21-latek kierujący osobówką zmiótł pieszego na pasach w Garwolinie. Poszkodowany 43-latek trafił do szpitala. Jak wynika z ustaleń policjantów obaj mieli zielone światło. Teraz mundurowi wyjaśniają jak doszło do tego dramatycznego zdarzena. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.