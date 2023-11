Warszawianka Roku 2023. Katarzyna Kasia zwyciężczynią plebiscytu

Warszawiacy wybrali Warszawiankę Roku 2023. Laureatką plebiscytu została dr Katarzyna Kasia.

- Dziękuję wszystkim warszawiankom i warszawiakom, którzy zechcieli oddać na mnie swój głos. Warszawa to pierwsza afiliacja, która przychodzi mi do głowy, kiedy ktoś pyta skąd jestem. Jestem bardzo szczęśliwa i przyjmuję to zobowiązanie. I dziękuję, że mogłam się znaleźć w gronie tak cudownych kobiet, nominowanych do tytułu Warszawianki Roku 2023 - mówiła laureatka podebraniu nagrody. - Jestem przekonana też, że warszawska syrenka trzyma miecz nie od parady i wykorzysta go, żeby Warszawa była miastem, w którym prawa kobiet są bez wątpienia prawami człowieka i są szanowane - dodała Katarzyna Kasia.

Zwyciężczyni osobiście pogratulował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który podczas uroczystej gali wręczył jej nagrodę. - Tegoroczna laureatka to warszawianka, która z miastem jest związana metryką, wykształceniem i sercem…oraz pracą. Uczy kobiety, jak walczyć o swoje prawa, uczy mężczyzn, jak funkcjonować w prawdziwym równouprawnieniu. Jej zawodem jest zmiana świata na lepszy. Warszawianka Roku 2023 przekonuje, że zmiana zaczyna się od słowa. A jej słowa są głośno słyszalne - mówił o laureatce Rafał Trzaskowski.

Kim jest Katarzyna Kasia?

Katarzyna Kasia jest cenioną za swoje osiągnięcia naukowe i społeczne filozofką i publicystką. Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich. Jest też autorką esejów i książek, tłumaczką tekstów włoskich filozofów. Widzowie mogą znać ją z programu „Szkło kontaktowe”, który współprowadzi w telewizji TVN24. Katarzyna Kasia pisze również felietony dla tygodnika „Newsweek Polska”, miesięcznika „Pani” oraz kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Academia”. Co więcej, w Wydawnictwie Znak właśnie ukazała się książka jej i Grzegorza Markowskiego pt. „7 życzeń. Rozmowy o źródłach nadziei”.

Warszawianka Roku. Co to za plebiscyt?

Warszawianka Roku to plebiscyt honorujący kobiety, które swoją działalnością społeczną lub zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promowania Warszawy. Tytuł ten może być przyznany za działalność na rzecz stolicy, ale też realizację działań na rzecz promowania takich wartości jak otwartość, tolerancja, za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, działalność na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej Warszawie.

To warszawiacy decydują, kto otrzyma ten zaszczytny tytuł. Spośród licznych zgłoszeń mieszkańców na kandydatkę do tytułu Warszawianki Roku 2023, kapituła konkursu wyłoniła 10 kobiet, których działania pokazują, jak konsekwencją można zmienić otaczający nas świat. Mieszkańcy mogli oddawać głos na: Krystynę Budnicką, Zofię Czekalską, prof. dr hab. n. med. Marzenę Dębską, Kamilę Ferenc, Sylwię Gregorczyk-Abram, Dr h.c. Hannę Machińską, Katarzynę Nicewicz, Agnieszkę Szpilę, Justynę Wydrzyńską.

W 2022 roku tytuł ten zdobyła edukatorka Małgorzata Szumowska, zaś w 2021 roku - uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska.