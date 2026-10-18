Chciał tylko otworzyć bramę. Zabiło go jego własne auto

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-10-18 16:42

Tragiczny wypadek na prywatnej posesji w dzielnicy Wesoła. 80-letni mężczyzna najprawdopodobniej wyjeżdżał samochodem z garażu, po czym wysiadł, aby otworzyć bramę. W tym momencie pojazd potoczył się i przygniótł seniora. Mimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się uratować jego życia.

Radiowóz policyjny
Autor: Roix/ Shutterstock

Samochód zaczął się staczać

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, 18 października, na terenie jednej z prywatnych posesji w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Zgłoszenie wpłynęło do służb około godz. 12. Na miejsce skierowano policjantów oraz ratowników medycznych. Poszkodowanym okazał się 80-letni właściciel posesji.

Według wstępnych ustaleń mężczyzna wyjeżdżał samochodem z garażu. Zatrzymał pojazd i wysiadł, aby otworzyć znajdującą się przed nim bramę. Wtedy auto miało niespodziewanie ruszyć. Pojazd prawdopodobnie znajdował się na biegu jałowym i zaczął staczać się w kierunku stojącego przed nim seniora.

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Nie wiadomo jeszcze, dlaczego samochód zaczął się poruszać. Śledczy sprawdzą, czy został właściwie zabezpieczony oraz czy do tragedii mogła przyczynić się usterka techniczna.

80-latka nie udało się uratować

Obrażenia odniesione przez seniora okazały się śmiertelne. Ratownikom nie udało się uratować jego życia.

Policja zabezpieczyła teren posesji oraz samochód uczestniczący w zdarzeniu. Na miejscu rozpoczęły się oględziny prowadzone pod nadzorem prokuratora.

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Funkcjonariusze będą odtwarzali położenie pojazdu i mężczyzny bezpośrednio przed wypadkiem. Mogą także sprawdzić między innymi działanie hamulca postojowego, skrzyni biegów i pozostałych elementów odpowiedzialnych za unieruchomienie samochodu.

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