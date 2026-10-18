Pogoda na 1 listopada. IMGW zdradza, czego się spodziewać na Wszystkich Świętych

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? IMGW podał prognozę na 1 listopada. Będzie chłodno i mgliście!

Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami. Już za dwa tygodnie miliony Polaków wybiorą się na cmentarze, by odwiedzić groby bliskich. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób interesuje się prognozą pogody na 1 listopada. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił pierwsze przewidywania na ten dzień.

Z prognoz IMGW wynika, że początek listopada przyniesie umiarkowane, typowe dla jesieni temperatury. W ciągu dnia termometry pokażą przeważnie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Nieco zimniej będzie na południu Polski, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Największego chłodu należy spodziewać się w górach.

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Jeszcze niższe temperatury prognozowane są nocami. Średnia temperatura minimalna ma wynosić od około 1 stopnia na południu kraju do 7–8 stopni na północy. Najzimniej będzie w górach. Lokalnie możliwe są spadki temperatury poniżej zera, a tym samym przymrozki.

Czy 1 listopada będzie padać? Według obecnych przewidywań deszcz może wystąpić w niektórych regionach, ale opady nie powinny być duże. W znacznej części Polski może obyć się bez deszczu.

Na Wszystkich Świętych zapowiada się raczej pochmurna, wilgotna i mglista pogoda. Wiatr powinien być słaby, dlatego nie należy spodziewać się silnych podmuchów podczas odwiedzania cmentarzy. Warto jednak ubrać się ciepło, szczególnie jeśli planujemy wyjście wcześnie rano lub późnym popołudniem.

IMGW zaznacza, że są to na razie wstępne prognozy, które mogą jeszcze ulec zmianie. Dokładniejsze informacje o pogodzie na 1 listopada poznamy bliżej końca października.

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