Afera na WUM. Rektor ukarał rywalkę tuż przed wyborami i sam zrezygnował. Kandydatka twierdzi, że i tak wystartuje

Wielkie zamieszanie na WUM. W tle wybory na rektora i oskarżenia o mobbing

O sprawie pisaliśmy na łamach „Super Expressu” w marcu. Afera zaczęła się po tym, jak kwestor uczelni – Jolanta Ilków - zarzuciła publicznie startującej w wyborach prof. Agnieszce Cudnoch-Jędrzejewskiej, prorektor ds. personalnych i organizacyjnych, działania, które jej zdaniem noszą charakter mobbingu. Złożyła na nią skargę i zawiadomiła prokuraturę.

Jolanta Ilków w rozmowie z naszą redakcją stwierdziła, że nie może już psychicznie wytrzymać napięcia i musi przyjmować leki psychotropowe. Jak twierdzi, jej problemy trwają od wielu miesięcy. Prof. Cudnoch-Jędrzejewska odpiera zarzuty i twierdzi, że oskarżenia są bezpodstawne. Skierowała sprawę do sądu. Chce od Ilków 200 tys. zł zadośćuczynienia.

Do tej pory rektor wstrzymywał się z podjęciem decyzji o ukaraniu swojej kontrkandydatki. - Rektor nie ukarał prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej, gdyż w ten sposób odciąłby profesor drogę ubiegania się o stanowisko rektora, a przy niejednoznacznym stanowisku Komisji Antymobbingowej, mogłoby być to poczytane za działanie antydemokratyczne – odpisała w marcu na naszego maila Marta Wojtach, dyrektor ds. komunikacji uczelni. Jednak na 4 dni przed wyborami, 19 kwietnia, rektor postanowił ukarać dyscyplinarnie prorektor za „przewinienie polegające na uchybieniu godności zawodu nauczyciela akademickiego”. Swoją decyzję uzasadnił opinią komisji antymobbingowej, która badała sprawę po złożeniu zawiadomienia przez Ilków i jeszcze jedną pracownicę WUM w styczniu 2023 r. Komisja zaopiniowała w grudniu ub. r., że wystąpiły „zjawiska niepożądane”. Ale mobbingu zdefiniowanego w Kodeksie Pracy nie stwierdziła. Nie dopatrzyła się bowiem elementu uporczywości i długotrwałości zachowań, które to przesłanki są niezbędne dla uznania zachowania za mobbing w rozumieniu definicji ustawowej.

Rektor zmienił jednak zdanie i ukarał swoją rywalkę. - W związku z udzieloną karą upomnienia Pani Profesor Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska utraciła z dniem 19 kwietnia 2024 r. prawo ubiegania się o funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – stwierdził w opublikowanym na stronie uniwersytetu oświadczeniu prof. Gaciong.

Prof. Cudnoch-Jędrzejewska uważa jednak, że może w wyborach wystartować, bo decyzja nie jest jeszcze prawomocna. - Oświadczenie zawiera nieprawdziwe informacje, albowiem — wbrew jego treści — nie utraciłam z dniem 19 kwietnia 2024 r. prawa ubiegania się o funkcję rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – napisała w sobotę (20 kwietnia). Utrzymuje, że nałożona kara nie jest prawomocna, co nie dyskwalifikuje jej jako kandydatki na rektora.

Na chaos, jaki zapanował we władzach uczelni zareagowali jej profesorowie. - Z żalem, lecz ze zrozumieniem, przyjmujemy Pana decyzję o wycofaniu się z kandydowania na stanowisko rektora. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ostatnie działania, w tym próba wyeliminowania z rywalizacji drugiego kandydata, prof. Agnieszki Cudnoch-Jędrzewskiej, poprzez udzielenie jej kary upomnienia, zdumiewają i wydają się podważać reputację naszej Uczelni. Wcześniej zapewniano nas, że takie sytuacje nie będą miały miejsca na naszej Uczelni i że wszystkie procedury demokratyczne będą respektowane. Obserwowane w trakcie tej kampanii wyborczej dyskredytowanie kontrkandydatki napawa nas głębokim niepokojem. Jednocześnie podkreślamy, że demokratycznych zasad uznawanych przez środowisko uniwersyteckie nie można naruszać. Oczekujemy przywrócenia demokratycznego procesu, zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz decyzjami Uczelnianej Komisji Wyborczej – czytamy w liście cytowanym przez "Gazetę Wyborczą" podpisanym przez 20 pracowników naukowych.