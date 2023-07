Ząbki pod Warszawą: ciało kobiety w mieszkaniu. Zatrzymano trzech podejrzanych. To był sobotni wieczór

Polski policjant uratował topielca podczas urlopu w Turcji. Prawie go utopił ale zastosował specjalną technikę

Ciało kobiety w mieszkaniu w Ząbkach. Trzy osoby zatrzymane

Trzy osoby zatrzymano po tym, jak w jednym z mieszkań na terenie Ząbek pod Warszawą znaleziono ciało kobiety. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę, 8 lipca, w godzinach wieczornych. W tej sprawie jest na razie więcej pytań niż odpowiedzi, bo jak informuje Rafał Markiewicz z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji, organy ścigania nie ujawniają żadnych innych ustaleń z uwagi na dobro śledztwa. Z związku z tym nie wiemy na razie, ile lat miała denatka, lub tego, czy zatrzymane osoby to np. mężczyźni. Zasadniczym pytaniem pozostaje również, czy do śmierci kobiety doszło wskutek zbrodni, czy zatrzymane osoby mają po prostu jakąś wiedzę na temat okoliczności jej zgonu. Więcej szczegółów w tej sprawie przekażemy wkrótce.

Sonda Jak oceniacie działanie wymiaru sprawiedliwości? Jest na dobrym poziomie Bogatsze osoby mogą sobie pozwolić na lepszych adwokatów, więc równość wobec prawa jest zakłócona Wymiar sprawiedliwości w Polsce wymaga gruntownych reform