Ciało ukryte w głębokim dole w lesie. Sprawa zaginionego 28-latka z Myszyńca nabiera tempa. Dwaj młodzi mężczyźni z zarzutami

Jak informowaliśmy na łamach „Super Expressu” pod koniec listopada, w poszukiwania 28-latka byli zaangażowane duże siły. Przeczesano 650-hektarowy teren, używając m.in. dronów. Policjanci znaleźli ciało, które ma zostać zidentyfikowane na podstawie badań DNA. Wiele wskazuje jednak na to, że to 28-latek. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, to 21- i 26-latek (mieszkańcy pow. ostrołęckiego).

Teraz prokuratura przekazała nowe fakty. – Do sprawy zatrzymano Damiana S. i Mateusza T., którym na podstawie zebranego materiału dowodowego, Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce przedstawiła zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Damian S. przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy. Po przeprowadzonych czynnościach procesowych z udziałem podejrzanych, skierowane zostały wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania – poinformowała TVN Warszawa rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Śledczy ustalili, że zwłoki znajdowały się w głębokim dole wykopanym w lesie. Były przykryte ziemią i gałęziami.