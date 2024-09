Wciągał 11-latka do auta! Zrzucił go z roweru i chciał porwać. Areszt dla 38-latka

Łukasz Ż. uciekł do Niemiec, poszkodowana Paulina wciąż nie została przesłuchana. Prokurator mówi, co dalej ze śledztwem

Próba porwania 11-latka w Ciechanowie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla sprawcy

Sceny grozy rozegrały się w poniedziałek, 22 września, przy ul. Płockiej w Ciechanowie (woj. mazowieckie). Policjanci ok. godz. 9:00 rano otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że jakiś mężczyzna podszedł do 11-latka jadącego na rowerze i zrzucił go z jednośladu. Następnie chciał zaciągnąć dziecko do swojego samochodu. Przeszkodzili mu w tym świadkowie zdarzenia, którzy spłoszyli porywacza. Mężczyzna przestraszył się, wsiadł do auta i uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście jeden ze świadków zdołał zapamiętać szczegóły, jakie pozwoliły służbom szybko wpaść na trop sprawcy. Okazało się, że jest nim 38-letni mieszkaniec Warszawy, którego udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia w jego mieszkaniu. Podczas przesłuchania mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, dlaczego dopuścił się takiego czynu; wiadomo też, że nie jest w żaden sposób spokrewniony z 11-letnim chłopcem, którego próbował porwać.

Policja: mężczyzna nie złożył w tej sprawie wyjaśnień

- Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwoli na przedstawienie zatrzymanemu 38-latkowi zarzutu usiłowania pozbawienia wolności. Mężczyzna został przesłuchany, nie złożył w tej sprawie wyjaśnień. Policjanci ustalili, że 38-latek nie był spokrewniony z chłopcem. Wczoraj (25.09) Sąd Rejonowy w Ciechanowie na wniosek śledczych i prokuratora zastosował wobec 38-letniego mieszkańca Warszawy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia - podsumowują policjanci z ciechanowskiej policji.

