Ojciec Pauliny chce surowej kary dla Łukasza Ż. "Sądźcie go jak zabójcę"

Jaką karę powinien ponieść Łukasz Ż.? Ojciec rannej Pauliny nie ma wątpliwości

Paulina K. od tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej walczy o życie w szpitalu. Jej stan uległ niewielkiej poprawie, ale przed nią długa droga do powrotu do pełnej sprawności. Czeka ją m.in. rekonstrukcja czaszki i szczęki. Ojciec dziewczyny nie może pogodzić się z tym, co spotkało jego córkę. Chce, by sprawca był sądzony jak zabójca.

"To nie był wypadek, tylko usiłowanie zabójstwa"

- Wsiadł za kółko, mając pięciokrotnie wydany zakaz prowadzenia pojazdów. To tak, jakby wziął do ręki narzędzie zbrodni. To nie był wypadek, tylko usiłowanie zabójstwa. Mam nadzieję, że moja córka z tego wyjdzie, ale tamtą rodzinę zniszczył – mówi nam bez ogródek pan Robert.

Recydywista Łukasz Ż. od lat nic nie robił sobie z wyroków sądów. Prowadził bez uprawnień, szalał na ulicach i śmiał się wymiarowi sprawiedliwości w twarz. W końcu doszło do dramatu – zginął 37-letni Rafał, a dwoje jego dzieci i żona zostali ranni. Swoją dziewczynę, Paulinę, zostawił konającą na ulicy. Po wszystkim uciekł do Niemiec, gdzie kilka dni później złapała go tamtejsza policja. 26-latek dalej nie ma wyrzutów sumienia, bo nie zgodził się na uproszczoną ekstradycję. To spowolni przekazanie go polskim służbom.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada prace nad zmianami w polskim prace

Ministerstwo Sprawiedliwości po wypadku zapowiedziało rozpoczęcie prac i konsultacji nad obecnymi przepisami. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na polskich drogach.

- Analizie poddane zostaną m in. pojawiające się w przestrzeni publicznej postulaty zmian przepisów, takie jak wprowadzenie do katalogu przestępstw zabójstwa drogowego, stworzenie systemu identyfikacji na drogach osób z orzeczonymi zakazami prowadzenia pojazdów, czy też przypadek pojazdu kierowanego przez osobę posiadającą zakaz jego prowadzenia – przekazano w oficjalnym komunikacie.

