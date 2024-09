Rodzina Pauliny K. (20 l.) żąda kary dla sprawcy tragedii ich córki. Po wypadku, który spowodował Łukasz Żak, młoda dziewczyna walczy o życie w szpitalu. Jest w bardzo ciężkim stanie. Ma połamaną czaszkę, kości policzkowe, wybite zęby. Jej chłopak zostawił ją na środku Trasy Łazienkowskiej i uciekł. Nikt z pasażerów także jej nie pomógł.

- Obyś odpowiedział po stokroć za to, co zrobiłeś tym wszystkim ludziom w wypadku. Za Paulinkę i za to, że ją zostawiłeś w takim stanie, niech ci sumienie nie da żyć – mówi wzburzona matka Pauliny.