Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi − tradycyjne już cięcia w warszawskiej komunikacji miejskiej. Od 28 czerwca do 31 sierpnia pasażerowie muszą przygotować się na zmienione rozkłady jazdy, zawieszenie kilkunastu linii autobusowych, rzadsze kursy metra i tramwajów oraz skrócone trasy wybranych linii. ZTM tłumaczy to mniejszym ruchem w mieście, ale dla wielu mieszkańców to powód do frustracji.

Autor: WTP