Ciężarna w kryzysie błagała o pomoc. Ludzie przechodzili obojętnie. Dramat w Warszawie

Warszawa, Praga-Północ. Nikt się nie zatrzymał, nikt nie pomógł

15 sierpnia, w samym środku upalnego dnia, strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego patrolowali rejon Pragi-Północ. Około południa, ich uwagę zwróciła kobieta leżąca przed jednym ze sklepów na ulicy Inżynierskiej. Już z daleka było widać, że jest wyczerpana i potrzebuje pomocy.

Przerażające wyznanie kobiety

Funkcjonariuszka, która podeszła do leżącej, zapytała, czy wszystko jest w porządku. Kobieta z trudem odpowiedziała, że nie ma siły wstać i błaga klientów sklepu o wodę, ponieważ od 12 godzin nic nie piła.

- Kobieta z trudem odpowiedziała, że nie ma siły wstać i błaga klientów sklepu o wodę, bo od 12 godzin nic nie piła. Skarżyła się, że nikt nie chce jej pomóc. Przyznała, że jest osobą w kryzysie bezdomności. Dodała, że choruje na padaczkę, nie bierze leków, a niedawno dowiedziała się, że jest w ciąży - relacjonują strażnicy.

Strażnicy nie zignorowali wołania o pomoc. Natychmiast zawiadomili pogotowie i udzielili kobiecie niezbędnej pomocy. Przeprowadzili specjalistyczny wywiad, który przekazali ratownikom medycznym.

Apel straży miejskiej. Nie bądź obojętny

Straż miejska apeluje do mieszkańców o wrażliwość i reagowanie na potrzeby osób w kryzysie bezdomności.

„Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób w kryzysie bezdomności. Aby pomóc, wystarczy niezwłocznie powiadomić służby, w tym straż miejską. Numer interwencyjny – 986. Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!”

Gdzie szukać pomocy?

Taka sytuacja może spotkać każdego, bez względu na wiek i płeć. Gdzie w Warszawie można uzyskać pomoc dla osób w kryzysie bezdomności?

Pomoc niskoprogowa (bez wymagania zameldowania). Na stronie miasta znajdziesz szczegółowy wykaz placówek oferujących noclegownie, jadłodajnie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie oraz punkty poradnictw. Przykładowe placówki:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (ul. Grochowska 111/113): jadłodajnia, łaźnia, ogrzewalnia.

Jadłodajnia św. Ryszarda Pampuri (ul. Sapieżyńska 3): posiłki, ogrzewalnia.

Stowarzyszenie Alter Ego (ul. Wiślana 7): jadłodajnia i schronisko.

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów (ul. Kapucyńska 4): jadłodajnia, pomoc materialna, warsztaty.

Streetworking i pomoc mobilna.

Streetworkerzy wspólnie ze Strażą Miejską docierają do osób bezdomnych w różnych dzielnicach, w miejscach publicznych i zamkniętych, oferując wsparcie oraz kierowanie do placówek pomocowych.

Mobilny Punkt Poradnictwa (autobus miejski) – zapewnia transport do placówek, wsparcie doraźne, ciepłe napoje i poradnictwo na miejscu, działa codziennie, również w weekend

Noclegownie, schroniska, ogrzewalnie.

Dostępne są noclegownie m.in. przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15, Myśliborskiej 53, działające w godzinach wieczorno-porannych wraz z posiłkami.

Ogrzewalnia i łazienki przy ul. Grochowskiej 111/113 są prowadzane przez Caritas i czynne codziennie.

W Warszawie działa ponad 18 schronisk, w tym 7 z usługami opiekuńczymi i programami aktywizacyjnymi.

Dodatkowe wsparcie.

Infolinia miasta (987) oraz Straż Miejska (986) – udzielają informacji o dostępnych placówkach i mogą zorganizować pomoc w nagłych sytuacjach Warszawa 19115.

Pomoc pomaga w zakresie uzyskania adresu korespondencyjnego (skrytki pocztowej).

Fundacja „Ambulans z Serca” – zapewnia bezpłatną opiekę medyczną i psychologiczną w terenie. Wezwania można kierować pod numer 663 600 856.

Organizacje pozarządowe wspierające osoby bezdomne

Działają m.in.: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Wspólnota Chleb Życia, Towarzystwo Św. Brata Alberta, Monar, SOS Bank Żywności, Fundacja po Drugie, Fundacja Serce Miasta (pomagająca kobietom m.in. w kryzysie bezdomności) i wielu innych.