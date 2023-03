Co robić by nie marnować wody? Warszawskie wodociągi doradzają najmłodszym jak oszczędzać wodę

No i gdzie to „przepraszam”, panie ministrze, panie premierze? Kraj o Warszawie. Felieton

Wodociągi Warszawskie świętowały Światowy Dzień Wody razem z mieszkańcami podczas gry miejskiej pn. „Wyzwanie wodnego eksperta”. Nie tylko zachęcanie do picia warszawskiej kranówki – przebadanej i bezpiecznej, łatwo dostępnej i smacznej, nieopakowanej w plastik – ale także edukacja o wodzie, o tym, jak korzystać z jej zasobów w sposób odpowiedzialny – były ważnym przesłaniem gry miejskiej zorganizowanej przez Wodociągi Warszawskie dla mieszkańców stolicy. Uczestnicy poprzez zabawę mieli okazję dowiedzieć się np. czym jest ślad wodny kupowanych na co dzień produktów, jak go ograniczać, co zmienić w codziennym życiu, by rozsądnie korzystać z zasobów wody. Grę miejską ukończyło 221 osób, które rozwiązywały zadania w 74 drużynach.

- To było niesamowite doświadczenie przede wszystkim dla naszych dzieci, które dotąd nie znały tych wszystkich ciekawostek o wodzie. Nie mieliśmy pojęcia, ile wody jest zużywanej do produkcji rzeczy, które kupujemy na co dzień. Zwykle nie zastanawiamy się, ile naszych zwykłych czynności ma wpływ na zużycie wody. Do tego wszystko było podane w interesujący sposób. Możemy już teraz powiedzieć, że jesteśmy wodnymi ekspertami – mówili uczestnicy gry.

Jak nie marnować wody

Są tam też istotne wskazówki co robić by nie marnować wody. - Dowiedziałyśmy się tutaj, że woda jest potrzebna dosłownie do wszystkiego – mówią nam małe uczestniczki Zosia i Ola Walczak.

Zmiany klimatu postępują szybciej niż jeszcze niedawno przewidywał świat nauki, dlatego niesłychanie ważne jest niezwłoczne poszukiwanie rozwiązań zmierzających ku mądremu, zrównoważonemu korzystaniu z wody. To, a także systematyczna edukacja ekologiczna w tym zakresie, to niezwykle ważne aspekty działalności Wodociągów Warszawskich i strategii przedsiębiorstwa na kolejne lata. Budowa w Warszawie trzech ogromnych kolektorów na ścieki i wody opadowe, to też element ochrony wód – inwestycje te mają za zadanie między innymi minimalizować ryzyko uruchamiania się przelewów burzowych do Wisły w czasie coraz częstszych deszczów nawalnych. Towarzyszą temu także działania, które sprzyjają retencji wody w miejscu jej opadu. Dlatego obiekty Wodociągów Warszawskich zyskują coraz więcej zieleni, a na terenie Stacji Uzdatniania Wody Filtry oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie utworzone zostały łąki kwietne.

Inwestycje w odzysk wody

Innowacje w dziedzinie technologii to w Wodociągach Warszawskich przede wszystkim inwestycje w Odnawialne Źródła Energii i Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Spółka uruchomiła na terenach sześciu swoich obiektów panele fotowoltaiczne, a w oczyszczalniach produkuje ze ścieków biogaz zamieniany na energię cieplną i elektryczną. Dzięki temu jedna czwarta energii potrzebnej do funkcjonowania spółki jest zaspokajana ze źródeł własnych. Obecnie jednym z ważnych przedsięwzięć jest analiza możliwości recyklingu wody, m.in. w zakresie wykorzystania ścieku oczyszczonego. Innym z przedsięwzięć wpisujących się w działania na rzecz racjonalnego korzystania z wody jest realizowany we współpracy z konsorcjum duńskich firm projekt w ramach programu EKF Green Accelerator. W efekcie pozwoli on na stworzenie bazy wiedzy i umiejętności pod budowę systemu, którego najważniejszym zadaniem będzie optymalizacja zarządzania siecią wodociągową i eliminowanie strat wody.

Rozbudowa i unowocześnianie sieci

Wodociągi Warszawskie inwestują także w jakość dostarczanej wody. Poza tym, że jest ona stale badana przez akredytowane laboratoria, spółka kontynuuje modernizację infrastruktury – jedną z najważniejszych inwestycji jest modernizacja Zakładu Północnego w Wieliszewie, gdzie procesy uzdatniania wody zostaną wzbogacone o ozonowanie pośrednie i filtrację na węglu aktywnym. W 2022 r. Wodociągi Warszawskie wybudowały i zmodernizowały łącznie 43,5 km sieci wodociągowej, umożliwiając przyłączanie do niej kolejnych odbiorców zgodnie z potrzebami rozwijającej się aglomeracji. Sieć wodociągowa stołecznego MPWiK liczy już ponad 4,5 tys. km.