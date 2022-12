Co robić w Boże Narodzenie 2022 w Warszawie? TOP 10 pomysłów

Boże Narodzenie 2022. Czas radości i rodzinnych spotkań

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nikt nie powinien być sam. Wieczorem 24 grudnia, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, zasiadamy do uroczystej kolacji, by podzielić się opłatkiem i skosztować 12 pysznych potraw. Boże Narodzenie to moment, gdy na chwilę przerywamy codzienny bieg, spotykamy się z najbliższymi, dajemy odpocząć zszarganym nerwom i po prostu cieszymy się ze swojej obecności i chwil błogiego leniuchowania.

Święta 2022. Co robić w Warszawie?

Nie trzeba jednak całych świąt 2022 przesiedzieć w domu, pałaszując kolejne potrawy. Warto, choć na chwilę, wyrwać się z czterech ścian domu na świeże powietrze. Zabrać najbliższych na spacer i odkryć magię świąt na warszawskich uliczkach. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się miejscom w stolicy, które warto odwiedzić w świąteczny czas. Przygotowaliśmy wyjątkową galerię pełną pomysłów, co w Boże Narodzenie robić w Warszawie! Nie masz pomysłu na wolny czas w święta? Sprawdź, gdzie wybrać się z rodziną, dziećmi czy znajomymi! Atrakcji w Warszawie nie brakuje nawet w święta!