Co robić w długi weekend w Warszawie? Imprezy do rana, gorące rytmy na bulwarach

Weekend? Spędź go na bulwarach wiślanych w Warszawie

Pogoda z dnia na dzień zaczyna przypominać letnią, a więc to doskonała okazja, by wybrać się na warszawskie bulwary wiślane. Już w piątek na wszystkich chętnych czeka niezapomniany wieczór pełen gorących rytmów, roztańczonych ludzi i niesamowitych przeżyć. Impreza Twerk Queens wraca na Szerokie Bary 11 sierpnia. Za sterami DJ KOSMOS, który dobrze wie, jak rozkręcić tweerkujący parkiet! Będzie się działo, dlatego nie możesz tego przegapić. Szczególnie, że wstęp jest zupełnie bezpłatny!

Dla miłośników imprezowania kolejna okazja nadarzy się w sobotę. Szerokie Bary zapraszają na "Sunset Staircase" z DJ LUCY MONSALVE. To impreza, która uskrzydli wasze serca i umili czas przy najlepszych rytmach w mieście. Przyjdźcie i poczujcie niesamowitą atmosferę nadwiślańskiego zachodu słońca która będzie miłym początkiem nocy pełnej muzycznych uniesień. Dodatkowo będzie to noc Perseidów - poza doskonałą imprezą będziecie mieli szansę obserwować spadające gwiazdy. Całą noc zabawa taneczna odbędzie się... w bańkach mydlanych.

Co ciekawe, Szerokie Bary przygotowały ciekawą propozycję i wprowadza do menu szeroką ofertę mocktaili, czyli napojów bezalkoholowych. To doskonała i smaczna alternatywa dla klasycznych procentów.

Nie lubisz imprez? Przyjdź na rodzinny piknik, pobaw się z Kicią Kocią!

Dla tych, którzy nie przepadają za mocnymi wrażeniami, także jest doskonała okazja do zabawy. W sobotę w Pizza&Gelato na Bulwarach Wiślanych odbędzie się rodzinny piknik. Na miejscu czekać będą różnorodne atrakcje, animacje oraz kosmiczna strefa zabaw, która z pewnością zachwyci wszystkich uczestników. Dla dorosłych - pyszna pizza oraz chłodzące napoje i lody. Start punktualnie o godzinie 12.

Dzień później odbędzie się też niezwykłe spotkanie z Kicią Kocią. Przyjdź między godziną 13 a 16 do Pizza&Gelato i baw się razem z nią. W programie m.in.

spotkanie z Kicią Kocią i jej przyjaciółmi

czytanie bajek

zabawy i konkursy z nagrodami

brokatowe tatuaże

pyszne jedzenie i napoje