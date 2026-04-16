Co się stało na Rondzie Wiatraczna w Warszawie? Jedna osoba nie żyje

2026-04-16 19:00

W czwartek, 16 kwietnia w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Jak informują lokalne media, życia osoby, która spadła z dużej wysokości, nie udało się uratować. Na miejscu pracowały służby ratunkowe.

Tragedia przy Rondzie Wiatraczna

Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące zdarzenia w czwartek ok. godz. 17:00. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis warszawawpigulce.pl, przy Rondzie Wiatraczna osoba spadła z dużej wysokości. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Poszkodowana osoba niestety zmarła.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

