Co się stało na Rondzie Wiatraczna w Warszawie? Jedna osoba nie żyje

Tragedia przy Rondzie Wiatraczna
Policja otrzymała zgłoszenie dotyczące zdarzenia w czwartek ok. godz. 17:00. Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis warszawawpigulce.pl, przy Rondzie Wiatraczna osoba spadła z dużej wysokości. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Poszkodowana osoba niestety zmarła.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.