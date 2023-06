Życie Jasia to potworny ból

Życie małego chłopca przepełnione jest bólem. „Jasia biodro jest podwichnięte. Widać to na RTG. Panewka kości udowej jest dosłownie wyrwana z miednicy. To boli. To uniemożliwia pionizację. To zabiera nam możliwość stania i kroczenia. To przekreśla wszystkie lata rehabilitacji i starań o postawienie go na nogi. To zatarło wszystkie postępy. Dało ból” - piszą zrozpaczeni rodzice w opisie internetowej zbiórki pieniędzy.

Ratunkiem dla chłopca jest operacja obu bioder związana z 12-tygodniową rehabilitacją. Niestety, zabieg wykonywany w Paley European Institute w Warszawie nie jest refundowany przez NFZ, a jego koszt zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny.

„Nadal czekamy na pełny kosztorys ale wiemy już, że koszt operacji zamyka się w okolicach kwoty 130 tys. złotych. (…) Jest to kwota dla nas nie do dźwignięcia i nie mamy już nic co możnaby sprzedać. Jesteśmy w kropce. Prosimy pomóż” - apelują rodzice Jasia.

Jak pomóc Jasiowi?

Pomóc Jasiowi można na kilka sposobów. Na portalu zrzutka.pl prowadzona jest zbiórka pieniędzy pod tytułem „Operacja i rehabilitacja pooperacyjna bioderek Jasia”. Oto link: zrzutka.pl/u9ybgt. Każda wpłacona złotówka przybliża malca do dzieciństwa bez bólu i cierpienia.

Na Facebooku utworzona została grupa z licytacjami. Po dołączeniu do niej można wystawiać przedmioty oraz usługi i je licytować. Zwycięzcy licytacji zobligowani są do wpłacenia zadeklarowanej kwoty na zbiórkę pieniędzy. Podajemy link TUTAJ.

Ważne jest również udostępnianie informacji i linku do zbiórki w mediach społecznościowych. Im więcej osób dowie się o akcji, tym szybciej uda się uzbierać pełną kwotę.

i Autor: zrzutka.pl Codzienność Jasia to ból. Cierpienie zabrać może jedynie kosztowna operacja