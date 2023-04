Miała zaledwie miesiąc, gdy padła wstrząsająca diagnoza. Każdy dzień Amelki to walka

Szokujący prezent na pierwszą komunię świętą. Czy to już zaszło za daleko?

Amelka potrzebuje pomocy

Amelka Kaniewska z Niemojek (pow. łosicki) urodziła się w lutym 2018 roku. Pełnia szczęścia jej rodziców nie trwała jednak długo. Po miesiącu dziewczynka trafiła do szpitala o miesiącu trafiła do szpitala, gdzie po szeregu badań lekarze postawili wstrząsającą diagnozę - atrezja dróg żółciowych, czyli zrośnięcie przewodów żółciowych.

W marcu 2018 roku Amelka przeszła operację Kasai, która niestety nie pomogła na długo. Po krótkim pobycie w domu dziewczynka znów trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Mała wojowniczka została zakwalifikowana do przeszczepu.

Na szczęście szybko znalazł się dawca. Wujek Amelki - Artur - ani chwili nie wahał się i podarował dziewczynce część swojej wątroby. Gdy badania potwierdziły zgodność, 11 grudnia 2018 roku zaledwie 10-miesięczna Amelka przeszła transplantację wątroby.

Rodzice Amelki proszą o wsparcie

Dzięki przeszczepowi Amelka jest dziś radosną 5-latką. Nadal jednak jeździ do Centrum Zdrowia Dziecka do poradni na kontrolę. Jest również pod stałą opieką lekarzy u siebie w przychodni. I chociaż zdawać się może, że wszystko jest już pod kontrolą, to w rzeczywistości nie jest tak kolorowo. Koszty leczenia i rehabilitacji po przeszczepie wraz z dojazdami na badania kontrolne są bardzo wysokie i przewyższają możliwości finansowe rodziców Amelki. Dlatego proszą o pomoc ludzi o dobrych sercach.

Jak możesz pomóc Amelce?

Dobiega końca termin składania corocznych zeznań podatkowych, więc są to już ostatnie chwile, by przekazać swój 1,5 % podatku na cel charytatywny. Datek ten można przekazać również Amelce.

Aby to zrobić, wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS: 0000 124 837Cel szczegółowy: Kaniewska Amelka

Dziewczynka jest podopieczną Stowarzyszenia Pomocy Chorym dzieciom LIVER. Można zatem wpłacić datek również za pośrednictwem Stowarzyszenia. Szczegóły TUTAJ.

Miała zaledwie miesiąc, gdy padła wstrząsająca diagnoza. Każdy dzień Amelki to walka