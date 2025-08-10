Coraz więcej zwierząt w PKP! "Ich liczba wzrosła o 100 tysięcy"

Coraz więcej psów i kotów w pociągach PKP Intercity. Pendolino z apteczkami dla zwierząt

Pies, który jeździ koleją to coraz częstszy widok w polskich pociągach. W pierwszym półroczu 2025 roku pociągami PKP Intercity podróżowało blisko 238,5 tysiąca psów i kotów – poinformował przewoźnik. To o ponad 100 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2024 roku na pokładach pociągów PKP Intercity przewieziono łącznie niemal 358,5 tys. zwierząt w ciągu całego roku, a rok wcześniej ponad 245,5 tys. Tegoroczne dane wskazują na dalszy wzrost popularności podróży koleją w towarzystwie pupili. Przewoźnik zaznacza, że w pociągach można przewozić małe zwierzęta domowe – głównie psy i koty – pod warunkiem zapewnienia im bezpieczeństwa w drodze. Najlepszym rozwiązaniem jest transporter, taki jak klatka, kontener czy kosz, który można umieścić w przestrzeni bagażowej lub trzymać na kolanach.

Zasady podróżowania ze zwierzętami pociągiem

Właściciel odpowiada za stan miejsca, w którym przebywa zwierzę, i powinien dopilnować, aby nie zakłócało ono spokoju współpasażerów. W wagonach przedziałowych przewóz psa jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody pozostałych podróżnych – wyjątkiem są psy przewodnicy i asystujące, które mogą podróżować bez ograniczeń. Zwierzęta nie mogą przebywać w strefach gastronomicznych, z tym samym wyjątkiem dla psów przewodników i asystujących.

Nowością w ofercie PKP Intercity są żółte apteczki pierwszej pomocy dla psów i kotów dostępne w składach Pendolino. Zawierają one m.in. środki do dezynfekcji, specjalistyczne opatrunki, urządzenia do wyjmowania kleszczy oraz instrukcję w alfabecie Braille’a. PKP Intercity, największy polski przewoźnik dalekobieżny, w 2024 roku przewiózł 78,5 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 15% względem 2023 roku i o 33% w porównaniu z 2022 rokiem. Spółka obsługuje cztery kategorie połączeń: ekonomiczne TLK i IC oraz ekspresowe EIC i EIP (Pendolino).

