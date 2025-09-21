Ćwiczenia ewakuacyjne na Dworcu Wschodnim. Zaczną się w nocy

Nocna symulacja pożaru

Ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 23:30 i potrwają do 00:30. Celem jest sprawdzenie procedur ewakuacyjnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Ćwiczenia będą polegały na symulacji pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0 (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej.

Realistyczny sprawdzian procedur

PKP S.A. podkreśla, że celem jest praktyczne sprawdzenie organizacji i ewakuacji obiektu.

„Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0 (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej” – czytamy w komunikacie.

Gdzie się ewakuować?

„Miejscem zbiórki osób ewakuowanych będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej” – informuje PKP S.A. W ćwiczeniach weźmie udział Państwowa Straż Pożarna, która pokieruje akcją ratowniczą.

„Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia” – podano w komunikacie.