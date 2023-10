Czego nauczyła nas historia? Otwarcie Muzeum Historii Polski w Cytadeli. Kraj o Warszawie. Felieton

Czego nauczyła nas historia? Kraj o Warszawie. Felieton

Niewtajemniczeni nie docenią. Ale dopiero wystawa stała - która ma być gotowa za 30 miesięcy pokaże, czy do tego monumentalnego gmachu będą miały po co ruszyć tłumy zwiedzających. To, co prezentuje pierwsza wystawa czasowa - traktuję jako namiastkę, próbę pokazania ułamka tych eksponatów, które znajdą się docelowo w "brzuchu kolosa". I swoistym oddaniem honoru ministerstwu kultury za starania w odzyskiwaniu kolejnych strat wojennych czy za pieniądze przekazane na ich zakup. Pierwsza wystawa mnie rozczarowuje, ale traktuję ją jako oczywistą konieczność. I liczę, że docelowa ekspozycja będzie czymś dużo więcej niż tylko gablotami z Enigmą, rękopisem Siwca czy pasami słuckimi z opisem. Czekam na jasną, wciągającą narrację, niespodzianki dla widza, intrygujące rozwiązania i jasne przesłanie. Wchodząc do Muzeum Historii Polski chcę wiedzieć, zgodnie z łacińską sentencją "Historia vitae magistra" (Historia jest nauczycielką życia) czego ta historia Polaków nauczyła, z których wydarzeń my - jako Naród, wspólnota - powinniśmy być dumni a z czego wyciągać powinniśmy gorzkie wnioski. Liczę na zapłon do dysursu - bo te same wydarzenia wszak mogą być różnie interpretowane. Wraz z otwarciem MHP coraz bardziej doceniam fakt, że udało się otworzyć Cytadelę Warszawską - obiekt, który przez lata należał do wojska i niszczał niedostępny.

Dziś w tym Parku Muzeów można spędzić czas od rana do wieczora, przechodząc z X Pawilonu, do Muzeum Katyńskiego, przez Muzeum Wojska Polskiego do wreszcie - największego w Polsce Muzeum Historii. Tylko kto normalny to wytrzyma? Nawet ja - pasjonat - nie dałabym rady takiego kombo muzealnego przyjąć jednodniowo.Może warto pomyśleć o tym, by do tej ciężkiej, poważnej historyczno-militarnej tematyki w Cytadeli dorzucić jeszcze jedno Muzeum - na oddech. Na przykład Muzeum Historii Naturalnej? Rzucam pomysł.Na koniec tym razem nietypowo się pochwalę. Zostałam nominowana do nagrody BohaterON im. Powstańców Warszawskich w gronie czworga innych dziennikarzy, którzy o Powstaniu piszą i opowiadają w radiu i tv. O przyznaniu statuetki decyduje kapituła i głosy internautów. Choć już sama nominacja jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem, jeśli macie ochotę zagłosować, można to zrobić na stronie. Link znajdziecie TUTAJ.

Izabela Kraj

