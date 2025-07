Czemu wyją syreny 1.06.2025? Na minutę cała Warszawa stanie w miejscu

Syreny zawyją w całej Warszawie!

Warszawa szykuje się do uroczystego upamiętnienia 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17, w piątek, 1 sierpnia, miasto wypełni dźwięk syren alarmowych. Będzie to sygnał ciągły, trwający całą minutę. Ten symboliczny gest ma na celu uczczenie bohaterów Powstania Warszawskiego oraz wszystkich ofiar tej straszliwej tragedii. Podobnie jak w latach ubiegłych, Warszawa włączy się w ogólnopolskie obchody "Godziny W". To chwila, którą można wykorzystać na zadumę nad poświęceniem powstańców.

Strzelec Roman Lipiec ps. Adam wspomina Powstanie Warszawskie: „Byłem ranny cztery razy"

Powstanie Warszawskie – 63 dni heroizmu i tragedii

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, to jedno z najbardziej znaczących i jednocześnie najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Przez 63 dni powstańcy z niezwykłą odwagą stawiali opór niemieckiemu okupantowi, walcząc o wolność i niepodległość. Walki były niezwykle krwawe. Zginęło wielu żołnierzy i cywilów, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Pamięć o Powstaniu Warszawskim jest wciąż żywa w sercach Polaków.

