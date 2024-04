Czerwona linia na kładce pieszo-rowerowej w Warszawie. O co chodzi? Zaskakujący powód!

Kładka pieszo-rowerowa w Warszawie wzbudzała od początku dużo emocji. Wielu mieszkańców cieszyło się, że powstaje, na jej otwarcie przyszły tłumy. Most krytykowali miejscy aktywiści, a niektórzy zauważyli, że przeprawa ma sporo niedoróbek. Największe kontrowersje wzbudzał brak wyznaczenia przestrzeni oddzielnych pasów dla pieszych i rowerzystów.

Na kładce pojawiła się zagadkowa czerwona linia. Okazuje się jednak, że nie ma nic wspólnego z organizacją ruchu. Przez kładkę przebiega południk zero! Co to oznacza? Wyjaśnili to drogowcy z ZDM. - Jakiś czas temu odezwał się do nas pan Mariusz Meus – geodeta oraz popularyzator geodezji i astronomii, znany jako Pan Południk, przewodniczący akcji „Honorowy Południk Krakowski” i członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z okazji 550. rocznicy narodzin Mikołaja Kopernika zaplanował oznaczenie historycznego warszawskiego południka zerowego. Co się okazało? Że południk ten przechodzi również przez most pieszo-rowerowy – czytamy na stronie ZDM.

Południk Warszawski przechodzi dokładnie pomiędzy drugim a trzecim filarem mostu od prawej strony Wisły, tuż przy krańcu metalowej konstrukcji nad strefą wypoczynkową.

Czym jest tajemniczy południk zero? - Warszawski Południk Zerowy – którego długość geodezyjna obecnie wynosi 21°01’39,25697″ E – został wytyczony w 1825 roku przez astronoma Franciszka Armińskiego i wykorzystywany był w obserwacjach astronomicznych oraz tworzeniu map topograficznych Królestwa Polskiego. Południk przechodzi przez środek Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Al. Ujazdowskich. Wyznaczał go centralny instrument przejściowy (specjalny typ teleskopu), który niestety nie przetrwał do dziś, zniszczony podczas II wojny światowej. Na szczęście dzięki zachowanym planom i pomiarom pana Mariusza udało się go odtworzyć w 2022 roku – wyjaśniają drogowcy